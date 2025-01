L’aparcament dels Pouets d’Andorra la Vella haurà d’estar operatiu en un màxim de 30 mesos

El Comú d’Andorra la Vella ha publicat un concurs nacional per adjudicar la concessió de l’immoble de l’aparcament dels Pouets, amb l’objectiu de condicionar, mantenir i millorar les seves instal·lacions. Segons el plec de clàusules administratives, aquest concurs permet propostes per a usos alternatius més enllà del d’aparcament, amb l’objectiu de reactivar l’activitat del barri i la parròquia. Tanmateix, queden excloses activitats com allotjaments turístics, establiments de restauració oberts al públic general —excepte serveis destinats als clients propis de l’activitat— i comerç al detall.

La concessió tindrà una durada màxima de 50 anys, tot i que els licitadors poden oferir reduccions com a millora en les seves propostes. El termini global es dividirà en tres fases: la redacció del projecte executiu (6 mesos), l’execució de les obres (24 mesos com a màxim) i el període d’explotació del servei adjudicat. Una vegada transcorregut aquest termini (una totalitat de 30 mesos) l’edifici revertirà al Comú en condicions òptimes per continuar-ne l’explotació.

El projecte serà finançat íntegrament pel concessionari, ja que el Comú no aportarà finançament ni oferirà avals per a crèdits o préstecs relacionats. Aquesta decisió es basa en el principi que totes les operacions es duen a terme sota el risc i ventura del concessionari: “El Comú no garanteix cap recaptació ni rendiment mínim a l’adjudicatari”, indiquen en el plec de bases.

Històricament, l’immoble es va inaugurar l’any 1997 com a aparcament amb capacitat per a 220 places, però ara es pretén que aquesta concessió explori noves possibilitats d’ús per maximitzar el benefici social i econòmic de l’espai. En cas de deficiències durant l’execució o la gestió -com ja va passar anteriorment, motiu pel qual va ser tancat-, el Comú es reserva el dret d’imposar penalitzacions econòmiques i, si fos necessari, de rescindir el contracte.

Les inversions requerides inclouen obres de condicionament i adaptació segons les propostes acceptades, que han de complir estrictament els terminis establerts. A més, el concessionari ha d’assumir les despeses derivades de l’obtenció de llicències, impostos, taxes i altres càrregues relacionades.

Pel que fa al procés de control i seguiment, es preveu que el Comú inspeccioni les obres i n’avaluï l’estat, tant durant la construcció com en l’etapa d’explotació. Aquesta supervisió garantirà que l’immoble es lliuri en perfecte estat de conservació al final del termini de la concessió, sense cap dret d’indemnització per part del concessionari.