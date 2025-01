La remodelació de la plaça del Poble encarrila la fase final amb “petits retocs” abans de la inauguració

En la reunió de poble celebrada avui al Centre de Congressos de la capital, el cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, ha confirmat que el projecte de remodelació de la plaça del Poble es troba en la seva fase final, amb la incorporació de “petits retocs” abans de la seva inauguració prevista per a la Festa Major.

“Encara estem a temps de fer ajustaments en alguns elements, com per exemple els espais d’oci per als joves”, ha explicat González. En aquest sentit, ha assenyalat que s’instal·laran dues taules de ping-pong, una petició recurrent per part dels ciutadans, i es valora la incorporació de més jocs destinats a aquest col·lectiu. Tot i això, ha subratllat que el projecte ja està tancat i que “el resultat del procés participatiu es veurà reflectit en l’espai definitiu”.

González ha destacat que l’obra principal ha estat la impermeabilització de la zona, un treball que no és visible, però essencial per solucionar els problemes de filtracions d’aigua existents. “Tenim més de 7.000 metres quadrats d’actuació i aquesta era una necessitat prioritaria”, ha afirmat. A més, ha afegit que els treballs continuen segons el calendari previst i que s’està treballant en coordinació amb la constructora per minimitzar l’impacte en la ciutadania. “La nostra intenció és que la plaça estigui llesta per a la Festa Major”, ha conclòs.

Una reunió de poble amb més de 120 persones

Durant la reunió, diferents membres del Comú han intervingut per exposar altres projectes de cara a aquest 2025 i donar resposta a les inquietuds de la ciutadania. Per part del mandatari comunal, aquest ha destacat el projecte social de Can Rodes, una iniciativa que, segons ha recordat, “ja vam presentar quan vam aprovar el pressupost 2025”. El cònsol ha assenyalat que aquest projecte respon a la voluntat d’impulsar inversions destinades al benestar de la ciutadania i ha apuntat que la revisió del Pla d’Ordenació i Urbanisme (POUP) començarà a donar fruits a partir del mes de setembre.

Tanmateix, ha expressat el desig que “estiguin llestes a temps per als Jocs dels Petits Estats” i que l’espai pugui ser utilitzat com a aparcament o per altres necessitats de l’organització de l’esdeveniment. “Encara estem acabant de definir els usos, però la voluntat és que sigui un equipament que doni resposta a diverses necessitats“, ha indicat.

El conseller d’Habitatge, Marc Torrent, ha abordat la problemàtica de l’habitatge, destacant la implementació del programa Reviu per finançar la reforma del 20% dels pisos antics i la creació d’habitatge públic al Cedre i a Terra Vella. “Al Cedre es construiran una trentena d’habitatges, mentre que a Terra Vella se’n faran una cinquantena”, ha anunciat. A més, ha esmentat la col·laboració amb el Govern per destinar part de l’edifici del Cedre a habitatge social, amb la previsió d’ubicar-hi la casa pairal de Santa Coloma i un menjador per a la gent gran.

D’altra banda, el conseller de Serveis Públics, Jordi Cabanes, ha informat sobre la reordenació dels passos de vianants a Santa Coloma i la diagnosi realitzada sobre l’estat dels paviments. “Hem identificat fins a onze tipus diferents de paviments, i volem unificar-ne la pavimentació per millorar la seguretat”, ha explicat. Així mateix, ha destacat la reforma de la pista d’atletisme de l’Estadi Comunal, una inversió prevista de 10 milions d’euros, i la reobertura de l’spa del Serradells. També ha esmentat la importància del tallafocs al bosc de la Comella com a mesura de protecció.

En matèria de seguretat i mobilitat, el conseller de Circulació i Aparcaments, Xavier Surana ha destacat la millora de la seguretat viària al voltant de les escoles i la millora de l’enllumenat públic. “També hem treballat en l’expansió dels aparcaments a Escaldes i Andorra la Vella, passant de 78 a 144 places”, ha detallat. A més, ha anunciat la creació del primer parc de gossos de la parròquia. Ha esmentat la nova línia de bus conjunta amb Escaldes-Engordany com una millora en la connectivitat.

Durant la intervenció del conseller de Finances, Joaquim Miró, aquest ha explicat que una de les prioritats del Comú ha estat el control financer i la reducció de l’endeutament. “Hem aconseguit reduir l’endeutament a 2,4 milions d’euros, consolidant-lo en 14,6 milions, amb un pressupost global de 200 milions”, ha indicat. Pel que fa a la digitalització, la consellera de Tràmits, Susagna Mosquera, ha explicat que s’ha posat en marxa un pla per digitalitzar tots els serveis administratius. “De moment, alguns d’ells ja funcionen digitalment, i a mesura que avanci el projecte, ho implementarem en la totalitat dels serveis”, ha detallat.

Altrament, durant la sessió diversos ciutadans han aprofitat per plantejar preguntes i preocupacions. Un dels temes recurrents ha estat la neteja i manteniment de la via pública. “Els carrers de Príncep Benlloch estan en un estat deplorable”, ha denunciat un veí, demanant una actuació immediata. En resposta, González ha assegurat que el Comú està treballant per reforçar els serveis de neteja i ha instat la ciutadania a col·laborar en el manteniment de l’espai públic. També s’ha fet èmfasi en la necessitat de millorar la il·luminació en certes zones i embellir l’espai urbà.

Altres intervencions han versat sobre la remodelació del carrer Gil Torres, la millora del transport públic i la necessitat d’augmentar les zones verdes a la parròquia. “Estem estudiant diferents opcions per destinar una part del carrer Gil Torres a una zona verda per a la gent gran”, ha avançat la corporació comunal.