  • L'antic hotel Jaume I. | Comú d'Andorra la Vella / Tony Lara
El Periòdic d'Andorra
Adjudicació

La reforma de l’antic hotel Jaume I preveu 18 nous habitatges per a gent gran amb una inversió de dos milions

El comú ha adjudicat la redacció del projecte i la direcció d’obra en el marc del programa Reviu, amb un termini d’execució d’un any i mig

El Comú d’Andorra la Vella ha adjudicat a l’arquitecte Jaime Ferriz Calvo els treballs de redacció del projecte i la direcció d’obra de la reforma i el canvi d’ús de l’antic hotel Jaume I, una actuació inclosa en el programa Reviu. L’adjudicació, per un import de 61.403 euros, va ser acordada per la junta de Govern després del corresponent concurs nacional. La reforma de l’edifici tindrà un cost estimat de dos milions d’euros i un termini d’execució d’un any i mig. Les obres es duran a terme sense modificar l’estructura, la façana ni la coberta.

El calendari previst estableix un termini global aproximat de quatre mesos per disposar del projecte executiu complet. En concret, l’arquitecte tindrà cinc setmanes per presentar l’avantprojecte en l’àmbit tècnic; posteriorment, el comú disposarà d’un mes per revisar-lo i validar-lo, i, una vegada superada aquesta fase, l’adjudicatari comptarà amb sis setmanes addicionals per redactar el projecte executiu.

L’acord estableix una cessió d’ús per un període de 30 anys, amb un lloguer mensual de 7.110 euros i un període de carència de tres anys durant el qual la corporació no haurà d’assumir el pagament

El pressupost del 2025 ja inclou una partida de 750.000 euros destinada a la rehabilitació general de l’edifici. El projecte permetrà incorporar 18 nous habitatges adreçats a persones grans de la parròquia, distribuïts en sis plantes, amb nou pisos d’una habitació i nou estudis, seguint la mateixa filosofia d’allotjament que l’Hostal Calones.

El conveni de cessió amb la propietat de l’antic Jaume I, situat entre l’avinguda Santa Coloma, 24, i el carrer Roureda de Sansa, 13, va ser aprovat per unanimitat pel Consell de comú el passat 14 d’octubre. L’acord estableix una cessió d’ús per un període de 30 anys, amb un lloguer mensual de 7.110 euros i un període de carència de tres anys durant el qual la corporació no haurà d’assumir el pagament.

El conseller de Transformació Digital i Sostenibilitat, i d’Habitatge, Marc Torrent, ha assenyalat que aquesta actuació s’emmarca en el conjunt d’iniciatives que el comú té en marxa per facilitar l’accés a l’habitatge, un dels “grans reptes socials i econòmics” tant del país com, en particular, de la parròquia d’Andorra la Vella.

