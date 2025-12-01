Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
Serà el pròxim 24 de desembre

La Mola de Cal Quico obre les portes al públic per convertir-se en l’epicentre de la festa de Nadal massanenca

El comú estrena el nou ús d’aquest edifici del 1785 amb l’arribada del Pare Noel i un programa festiu que també inclou la tradicional cavalcada anual

La Mola de Cal Quico, un edifici del 1785 recentment adquirit pel Comú de la Massana, obrirà les portes al públic per primera vegada el 24 de desembre amb un acte que combinarà la festa de Nadal i la descoberta del patrimoni local. El comú vol integrar l’edifici en una futura ruta cultural, i l’estrena es farà amb la visita del Pare Noel. “És una bona manera d’unir la festa popular amb la descoberta del nostre patrimoni, ja que tothom podrà descobrir tant la mola com el casc antic de la Massana”, ha assenyalat la cònsol major, Eva Sansa.

Aquell vespre, entre les 17.00 i les 19.00 hores, la Mola de Cal Quico es convertirà en la caseta del Pare Noel, amb accés a través dels carrers del casc antic, que s’engalanaran amb llumetes per rebre les famílies. Altrament, el programa nadalenc massanenc començarà aquest divendres, 5 de desembre, a les 18.00 hores, a la plaça de l’Església, amb l’encesa de llums i una xocolatada popular. L’acte comptarà amb la participació dels infants de l’Esplai, els joves del Punt 400 i els padrins de la Casa Pairal.

"És una bona manera d'unir la festa popular amb la descoberta del nostre patrimoni, ja que tothom podrà descobrir tant la mola com el casc antic de la Massana" – Eva Sansa

En aquest marc, del 26 al 30 de desembre tornarà l’Estelàrium, el parc infantil de Nadal de la plaça de l’Església, amb tallers, espectacles i atraccions. Entre les novetats d’enguany hi haurà una petita roda de fira i un concurs de karaoke. Per accedir a les atraccions caldrà adquirir la polsera estel·lar, que té un preu de tres euros per als cinc dies o bé es podrà obtenir amb una compra als comerços del poble. “D’aquesta manera impliquem el comerç local amb aquesta acció”, ha afegit la consellera de Dinamització, Bet Rossell.

La programació inclou també la baixa amb llumetes a Pal, el 4 de gener, una activitat que s’estrena enguany amb la col·laboració de l’estació i la participació dels infants de l’ECAP i l’Snow Plus. A banda de la tradicional arribada dels Reis d’Orient a cavall, el calendari de Nadal de la Massana incorpora concerts a Arinsal, òpera amb Andorra Lírica, contacontes i nadales a càrrec de la Coral Sant Antoni.

