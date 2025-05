Emplaçament pel patrimoni cultural

La futura seu de Medi Ambient, l’antic Hotel Casamanya, ja presenta licitació per a la fase de rehabilitació més vital

Casal explica que l'indret porta en desús des de fa 20 anys i que aquesta nova operació abastirà l'interior de l'edifici i la restauració de la façana

L’antic Hotel Casamanya continua actualment amb una primera fase d’obres que s’estima que culmini aquest setembre amb l’objectiu de convertir aquest edifici en les pròximes i renovades dependències del ministeri que encapçala el ministre Guillem Casal; és a dir, el de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, així com destinar la seva planta baixa per acollir unes oficines del Comú d’Ordino i també del Quart. Precisament, el titular de la cartera mediambiental ha sigut l’encarregat avui de posar en coneixement públic que el Govern ha aprovat la licitació de la segona fase d’aquests treballs a petició expressa del ministeri de Territori i Urbanisme.

Pel que fa als detalls, Casal ha deslligat que el projecte forma part de la línia d’actuacions governamentals “per rehabilitar i donar un nou ús d’interès general a un indret que es trobava abandonat des de fa 20 anys“, contemplant en aquesta segona intervenció “l’enderroc d’elements no estructurals de l’edifici, així com l’execució dels treballs d’arquitectura i les instal·lacions”. A més, el també ministre portaveu ha estipulat que a banda del citat, “s’afegeix en aquesta etapa la reforma de l’interior“, com també l’ampliació de la planta baixa i la rehabilitació integral de la façana.

A banda d’això, el ministre de Medi Ambient també ha esgrimit que la segona intervenció també aglutina l’enjardinament de la coberta de l’aparcament, la qual es troba en un edifici annex a la infraestructura, amb diferents plantes autòctones. Ha conclòs recordant que la “durada estimada d’aquesta segona fase d’obres serà d’un any i mig un cop l’Executiu les hagi adjudicat”, i que amb aquesta nova licitació ja s’han adequat i valorat l’antic Hotel Rosaleda d’Encamp (amb l’emplaçament allà del ministeri de Cultura) i de Ràdio Andorra, on s’ubica actualment Andorra Turisme.

Finalment, i durant el torn de preguntes a la premsa, el ministre ha raonat que el cost de la licitació de l’antic Hotel Casamanya anirà íntegrament a càrrec del Govern, avançant que si bé el pressupost de la primera fase, la qual es va adjudicar el novembre passat, va ser d’1,1 milions d’euros, “el d’aquesta segona serà òbviament més elevat”. Sobre si els terminis s’estan complint o no, Casal ha revelat que la segona fase d’intervenció “s’hauria d’enllestir durant el primer semestre del 2027” i que de moment s’estan respectant els tempos.