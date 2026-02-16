Escaldes convertirà les pistes del Prat del Roure en una zona verda amb prop de 2.000 metres quadrats enjardinats

El Comú d’Escaldes-Engordany iniciarà el pròxim dilluns 23 de febrer les obres de construcció d’un nou espai públic destinat a zona verda al carrer dels Veedors, situat entre el carrer Paraires i el Passatge Arnaldeta de Caboet, als entorns del Prat del Roure. L’actuació permetrà guanyar 1.925 metres quadrats de superfície enjardinada i 800 metres quadrats addicionals destinats a jocs infantils, en substitució de les actuals pistes de tennis i de mini bàsquet.
A partir de l’inici dels treballs, les pistes de tennis quedaran tancades i les classes de l’escola de tennis es traslladaran provisionalment entre el pavelló del Prat Gran i Encamp. En aquest sentit, cal recordar que la parròquia disposarà de noves pistes de tennis a la part superior del pàrquing comunal del Falgueró. Una vegada s’inaugurin aquestes instal·lacions, la pràctica d’aquest esport podrà tornar a desenvolupar-se a Escaldes-Engordany.
La intervenció als entorns del Prat del Roure, un dels punts més concorreguts de la parròquia, té com a objectiu ampliar i unificar l’espai verd existent i donar continuïtat a l’àrea d’esbarjo. El projecte inclou la plantació d’arbrat, la instal·lació de gespa natural, la millora de l’enllumenat públic i la creació d’una nova zona de jocs infantils amb elements inclusius, que substituirà les actuals instal·lacions esportives. A més, els treballs reforçaran la connexió amb els carrers adjacents i la continuïtat amb el Clot d’Emprivat, amb la voluntat de configurar un espai més accessible i millor integrat dins l’entorn urbà.