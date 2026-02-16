Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  Vista aèria del Prat del Roure. | Arxiu ANA
El Periòdic d'Andorra
800 metres quadrats addicionals destinats a jocs infantils

Escaldes convertirà les pistes del Prat del Roure en una zona verda amb prop de 2.000 metres quadrats enjardinats

Les obres començaran dilluns 23 al carrer dels Veedors, mentre les classes de tennis es mudaran provisionalment fins a l’estrena de les noves pistes

El Comú d’Escaldes-Engordany iniciarà el pròxim dilluns 23 de febrer les obres de construcció d’un nou espai públic destinat a zona verda al carrer dels Veedors, situat entre el carrer Paraires i el Passatge Arnaldeta de Caboet, als entorns del Prat del Roure. L’actuació permetrà guanyar 1.925 metres quadrats de superfície enjardinada i 800 metres quadrats addicionals destinats a jocs infantils, en substitució de les actuals pistes de tennis i de mini bàsquet.

A partir de l’inici dels treballs, les pistes de tennis quedaran tancades i les classes de l’escola de tennis es traslladaran provisionalment entre el pavelló del Prat Gran i Encamp. En aquest sentit, cal recordar que la parròquia disposarà de noves pistes de tennis a la part superior del pàrquing comunal del Falgueró. Una vegada s’inaugurin aquestes instal·lacions, la pràctica d’aquest esport podrà tornar a desenvolupar-se a Escaldes-Engordany.

La intervenció als entorns del Prat del Roure, un dels punts més concorreguts de la parròquia, té com a objectiu ampliar i unificar l’espai verd existent i donar continuïtat a l’àrea d’esbarjo. El projecte inclou la plantació d’arbrat, la instal·lació de gespa natural, la millora de l’enllumenat públic i la creació d’una nova zona de jocs infantils amb elements inclusius, que substituirà les actuals instal·lacions esportives. A més, els treballs reforçaran la connexió amb els carrers adjacents i la continuïtat amb el Clot d’Emprivat, amb la voluntat de configurar un espai més accessible i millor integrat dins l’entorn urbà.

Escaldes amplia la zona verda dels Veedors fins al Prat del Roure habilitant més de 1.900 metres quadrats de jardí

