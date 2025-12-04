Escaldes amplia la zona verda dels Veedors fins al Prat del Roure habilitant més de 1.900 metres quadrats de jardí

El Consell de Comú d’Escaldes-Engordany ha aprovat aquest dijous per unanimitat dues actuacions destacades: l’execució de les obres per transformar el carrer dels Veedors en una zona verda ampliada i la compra de les finques Casa Xurrina i Era de l’Obac, situades al centre de la parròquia. Sobre la primera, la cònsol major, Rosa Gili, ha explicat que el projecte respon a “un compromís assumit aquesta legislatura”, el qual dona continuïtat a l’actuació iniciada fa més d’un any per convertir aquest vial per a vianants, de poc ús, en un espai verd.
Així, la nova fase s’estendrà fins a l’entrada del Prat del Roure i inclourà l’enderroc de l’asfalt, la retirada de les antigues pistes de tennis i minibàsquet, el reompliment amb terra, la plantació d’arbres autòctons, la instal·lació de gespa natural, un sistema de reg automàtic i la reordenació de l’enllumenat. Cal destacar que el suplement de crèdit aprovat eleva la partida fins als 671.637,50 euros, respecte als 336.933 euros inicials, i preveu un termini màxim d’execució de dotze setmanes. El projecte habilitarà 1.925 metres quadrats de jardí i 800 de nous jocs infantils, amb l’objectiu de generar espais de lleure continuats i aptes per a esdeveniments com la festa major.
Tanmateix, la consellera de la minoria, Anna Garcia, ha apuntat que “hauria estat desitjable treballar amb més antelació” i ha defensat que, tractant-se de terrenys comunals, podria haver-se plantejat un projecte transversal orientat a cobrir necessitats futures de la parròquia. Gili ha respost que la proposta “ja figurava al programa electoral” i que l’actuació persegueix la recuperació d’espai públic en un entorn molt transitat.
Adquisició de Casa Xurrina i Era de l’Obac per ampliar el parc patrimonial
Per altra banda, el comú també ha aprovat la compra de dues finques al centre urbà: Casa Xurrina, a l’avinguda del Fener, per 731.500 euros, i l’Era de l’Obac, al camí de la Font del Gat, per 235.000 euros. La primera té 290,69 metres quadrats de parcel·la i 708,78 construïts, repartits en tres plantes, mentre que la segona consta de 81 metres quadrats de superfície i 115,18 edificats. Gili ha apuntalat que l’operació reforça la capacitat d’actuació futura del comú i ha afegit que “si corporacions anteriors haguessin pogut adquirir terrenys al Clot d’Emprivat, la situació urbanística hauria estat diferent”.
En aquesta línia, el cònsol menor, Quim Dolsa, ha justificat l’operació afirmant que ampliar el patrimoni comunal és “una de les missions fixades des del primer dia” per garantir espais propis on ubicar futurs serveis, evitant la dependència de locals llogats. D’aquesta manera, ha recordat que la parròquia “no para de créixer” i que disposar de reserves de sòl permetrà reubicar equipaments i reduir costos estructurals, tot remarcant que la compra es fa “aprofitant la bonança financera actual”. Dolsa ha conclòs la seva intervenció puntualitzant que l’actual majoria “no desenvoluparà cap projecte immediat” en aquestes finques per manca de temps de mandat.