Rendiment de la xarxa d’aigua potable

Encamp redueix el consum mitjà anual d’aigua potable en més d’un 16% en els darrers set anys

La corporació comunal preveu dur a terme un estudi de detecció de fuites durant el 2025 per assolir un rendiment del 80%

Encamp ha registrat durant el 2024 el consum més baix d’aigua potable dels darrers anys, una reducció que es deu a les millores en la xarxa d’abastament i a les accions de sensibilització impulsades per la corporació comunal. Segons les dades facilitades, el consum mitjà anual ha disminuït un 16,03% en els darrers set anys, passant de 32.713 m³ el 2016 a 27.472 m³ el 2024. Al Pas de la Casa, des de la posada en funcionament de l’Estació de Tractament de les Abelletes el 2019, el consum s’ha reduït un 16,58%, de 12.576 m³ el 2022 a 10.492 m³ el 2024.

La consellera d’Infraestructures i Manteniment, Sabrina Grégoire, ha destacat que aquesta tendència es deu “a les inversions en la xarxa i a les campanyes de sensibilització”, subratllant la necessitat de continuar en aquesta direcció els propers anys. Entre les iniciatives de conscienciació, destaquen les visites guiades a l’Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) de les Pardines, organitzades en el marc del Dia Mundial de l’Aigua. Aquesta activitat, que enguany arriba a la quarta edició, ha permès a un centenar d’escolars i ciutadans conèixer el funcionament del sistema d’abastament i tractament de l’aigua.

Pel que fa al rendiment de la xarxa d’aigua potable, el de la vila d’Encamp se situa actualment en el 68% de la seva capacitat total. El Comú preveu dur a terme un estudi de detecció de fuites durant el 2025 per assolir un rendiment del 80%, en funció de les inversions que es determinin i que podrien distribuir-se en diverses anualitats. Al Pas de la Casa, en canvi, aquest percentatge ja s’ha assolit.

Les inversions recents han inclòs la construcció d’una nova línia de transport d’aigua al Pas de la Casa, la millora de l’arqueta davant del Rosaleda i el canvi de les reductores de pressió per optimitzar el subministrament a diferents habitatges. En els darrers anys, també s’ha dut a terme la impermeabilització de dipòsits, la instal·lació de sistemes de telegestió i comptadors nous, estudis hidrogeològics i la creació d’un sistema d’informació geogràfica per millorar l’eficiència de la xarxa.

Per als anys 2026 i 2027, la corporació comunal preveu noves actuacions en la gestió de l’aigua potable, com l’aprofitament de nous pous de captació, la instal·lació d’una minicentral hidroelèctrica a la cambra de càrrega i l’elaboració d’un pla per millorar l’eficiència de la xarxa.