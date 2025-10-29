Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • L'espai on s'ubicaran els lavabos. | Comú d'Encamp
El Periòdic d'Andorra
Inclòs al pressupost del 2025

El Comú d’Encamp licita el projecte per construir nous lavabos públics a la zona de l’antiga duana del Pas de la Casa

El concurs preveu la redacció i direcció d’obra d’un equipament destinat a donar servei a ciutadans, visitants i usuaris del transport públic

El Comú d’Encamp ha obert la convocatòria d’un concurs públic nacional per a la redacció del projecte i la direcció d’obra de construcció de nous serveis sanitaris a la zona de l’antiga duana del Pas de la Casa, segons consta a l’edicte publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA). La iniciativa forma part de les actuacions previstes dins el pressupost comunal del 2025.

El projecte contempla la instal·lació de lavabos públics que s’ubicaran a continuació de l’edifici on es troben actualment l’oficina de turisme i la policia. L’objectiu és millorar els serveis disponibles per als ciutadans, visitants i usuaris del transport públic, ja que la zona compta amb una parada d’autobús propera. Fins ara, el servei s’oferia únicament a través d’uns mòduls provisionals instal·lats temporalment.

Les empreses interessades podran presentar les seves propostes fins a l’11 de desembre del 2025, abans de les 17.00 hores, mitjançant la plataforma telemàtica habilitada pel comú. L’obertura de plecs es realitzarà el 16 de desembre a les 10.00 hores, també per via telemàtica.

