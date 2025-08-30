Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Un moment de la sardana de germanor. | ANA / E.M.
Agències
Tradició a la parròquia

Encamp celebra tres dècades com a ciutat pubilla sardanista amb la voluntat d’arrelar la tradició al poble

Onze agrupacions, la majoria d'elles catalanes, s'han reunit per ballar aquest ball tradicional i acabar amb una sardana de germanor

Encamp ha viscut aquest dissabte una jornada marcada per la música i la dansa tradicional catalana. La plaça dels Arínsols s’ha convertit de nou en l’epicentre del món sardanista amb la celebració del 36è aplec i la 30a edició del concurs de colles, coincidint també amb els 30 anys de la parròquia com a ciutat pubilla de la sardana, l’única del país que ostenta aquest reconeixement. Un total d’onze agrupacions procedents de Terrassa, Vilanova i la Geltrú, Ponts, Balàfia, Bellvís i Vilanova de Bellpuig han omplert la plaça per prendre part en el certamen, dividit en categories de veterans, grans, infantils i alevins.

“Celebrem el 36è aplec, el 30è concurs de colles i els 30 anys com a ciutat pubilla. Per això hem preparat una celebració especial”, ha destacat el conseller de Cultura, Infància i Joventut del comú d’Encamp, Joan Sans, qui ha remarcat també la voluntat de mantenir viva la tradició, recordant que enguany s’han organitzat tallers setmanals a la plaça Sant Miquel: “Ha estat tot un èxit, amb entre 15 i 20 participants a cada sessió, des de nens fins a gent gran”. Malgrat la desaparició de l’antiga associació sardanista de la parròquia fa un parell d’anys, el comú confia a revitalitzar la dansa i reforçar-ne l’arrelament: “Som ciutat pubilla i creiem que l’aplec s’ha de continuar fent”, ha reblat Sans.

Pel que fa al concurs, els resultats han estat els següents: en veterans, triomf per a l’Enèrgica de Terrassa, seguida de Fonts de Valldans (Ponts) i Xalem (Bellvís). En la categoria de grans s’ha imposat Amunt i Crits, mentre que en infantils el primer lloc ha estat per als Petits Amunt i Crits, i en alevins per a La Guineu Saltirona. També hi han pres part les colles Encara hi Som, Continuïtat, Sempre Amunt, Grup Sardanista Balàfia i Geltruenca, totes elles en la categoria de veterans.

La jornada s’ha iniciat a les 10.40 hores amb l’actuació dels Castellers d’Andorra, els quals han aixecat un pilar davant l’escultura dedicada a la sardana de Josep Maria Xart. A la tarda, després del lliurament de premis, la cobla La Flama de Farners ha tancat el programa amb una audició de set tirades.

El 36è aplec de sardanes continuarà diumenge a partir de les 11.00 hores, amb la interpretació d’una dotzena de peces a càrrec de les cobles La Flama de Farners i Jovenívola de Sabadell. A les 12.00 hores tindrà lloc el tradicional vermut popular i, a la tarda, es podrà gaudir d’una nova ballada amb tretze sardanes més, de nou a la plaça dels Arínsols.

Una de les colles infantils durant la ballada de sardanes del 30è concurs de sardanes d’Encamp. | ANA

