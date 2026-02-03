El projecte de pisos amb serveis per a la gent gran de Sant Julià de Lòria tancarà aquest febrer la primera fase d’obres

La Fundació Privada Laurus, entitat impulsora i òrgan rector del projecte de pisos amb serveis per a la gent gran de Sant Julià de Lòria, ha celebrat recentment una reunió del patronat per fer seguiment de l’evolució d’aquest equipament social, en la qual s’ha constatat que la primera fase de les obres es troba pràcticament enllestida. Aquesta etapa, iniciada a principis de juny del 2025, ha inclòs els treballs d’excavació, l’enderroc de l’edifici existent, el sosteniment de murs i l’estabilització del terreny, i està previst que finalitzi a mitjan febrer, d’acord amb el calendari establert, deixant el solar a punt per iniciar la construcció.
El patronat ha aprovat igualment l’adjudicació de la segona fase del projecte a l’empresa LOCUB, S.A., la qual s’encarregarà de l’execució dels futurs habitatges. Aquesta nova etapa preveu la construcció de tres blocs residencials a l’entrada de la parròquia, amb un total de 54 pisos amb serveis, d’una o dues habitacions i d’uns 50 metres quadrats de mitjana. El complex incorporarà també un centre de dia amb capacitat per a una trentena de places, ampliant així els recursos destinats a l’atenció de la gent gran.
El projecte dona resposta a la necessitat creixent de disposar d’alternatives residencials adaptades a les persones grans, que permetin preservar l’autonomia personal en un entorn segur, accessible i amb serveis de suport, tot afavorint l’arrelament a la comunitat. A més, la seva ubicació contribuirà a ordenar l’entrada de Sant Julià de Lòria, integrant un equipament de clara vocació social dins el teixit urbà. Segons el calendari previst, les obres dels habitatges haurien de quedar finalitzades el gener del 2028, amb la previsió que tant els pisos amb serveis com el centre de dia puguin entrar en funcionament el maig del mateix any.
Cal destacar que la Fundació Laurus està integrada pel Govern, el Comú de Sant Julià de Lòria, els hereus de Climent Riera i Cusí, els hereus de Montserrat Marfany, els marmessors de Maria Duró, la Fundació Reig, la Fundació Bomosa, la Creu Roja i un membre fundador anònim, la contribució altruista del qual va permetre completar els recursos necessaris per garantir el desenvolupament i el futur funcionament de l’equipament.