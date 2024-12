La Fundació Laurus, a punt de conformar-se i amb ella, la construcció de l’edifici de pisos de lloguer assequible a Sant Julià

El Consell de Ministres també ha aprovat avui la participació del Govern com a patró fundacional de la Fundació Privada Laurus, recordant així que ja es va signar el seu conveni fa tot just tres mesos a la Casa Comuna de Sant Julià de Lòria i que s’acabarà consolidant amb la vicepresidència de l’entitat per part de l’Executiu. Es tracta, per tant, “d’un pas imprescindible” per desenvolupar el projecte de construcció d’un edifici de pisos de lloguer assequible amb serveis per a la gent gran a Sant Julià de Lòria, tal com ha recordat avui el titular de la cartera mediambiental i ministre portaveu, Guillem Casal.

Així doncs, la novetat està que s’ha precisat que “durant les pròximes setmanes”, la Fundació Privada Laurus es constituirà davant notari i, per aquesta causa, s’ha delegat a la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, perquè comparegui en nom del Govern i en qualitat de patró fundacional. Cal recordar que, tal com es va establir a la signatura del memoràndum d’entesa entre el cap de l’Executiu, Xavier Espot, i el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat, Govern aportarà 5 milions d’euros a un projecte al qual el Comú lauredià contribuirà amb 3 milions.

Sobre això, el projecte de pisos amb serveis per a la gent gran de Sant Julià de Lòria, el qual s’emmarca en el Pla Nacional Sociosanitari de la gent gran per millorar la qualitat de vida de les persones grans que preveu la construcció de tres blocs d’habitatges situats a l’entrada del poble. A més, comptarà amb 54 pisos de 50 m² cadascun i un centre de dia. Així, el ministre de Medi Ambient ha concretat davant la premsa que “ja ha estat concedida l’adjudicació de les obres, en les quals també intervenen altres agents” (més a baix detallats) i que el seu pressupost ja està validat per ser demà presentat durant la sessió parlamentària en que s’aprovarà el pressupost de 2025.

Convé recalcar que el cap de Govern i el cònsol major de Sant Julià de Lòria coincidien a destacar, durant la signatura del memoràndum d’entesa el passat mes de setembre, que l’entrada de l’Executiu en el patronat de la Fundació “significava l’impuls definitiu per a la materialització del projecte i un pas endavant per garantir l’accés a un habitatge digne per a la gent gran”. Finalment, cal informar que la Fundació Privada Laurus també està integrada pels hereus de Climent Riera i Cusí, els hereus de Montserrat Marfany, els marmessors de María Duró, la Fundació Reig, la Fundació Bomosa i la Creu Roja.