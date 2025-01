El programa Empodera’t torna carregat d’activitats

El Comú d’Escaldes-Engordany ha donat a conèixer el nou programa d’activitats de “Empodera’t”, una iniciativa que té com a objectiu proporcionar eines per al creixement personal i la transformació social dels participants.

Aquesta nova edició comptarà amb una sèrie d’esdeveniments que inclouran disciplines com la risoteràpia, la defensa personal, el ioga i el taitxí, així com altres propostes pensades per promoure el benestar i l’autonomia de les dones. D’aquesta manera, el programa impulsa un procés de conscienciació, aprenentatge i adquisició d’eines per a la transformació social de les dones.

El pròxim esdeveniment tindrà lloc el 6 de febrer a la Sala Prat del Roure amb un taller de risoteràpia dirigit per Sílvia Dosta, d’AIMARA. Aquesta activitat, que té un cost simbòlic de 3 euros, farà valdre els beneficis del riure per a la salut física i emocional. Posteriorment, el 7 de març, s’oferirà una ‘masterclass’ gratuïta de defensa personal femenina a càrrec de Xavier Herver del Club Karate Xavi, també a la Sala Prat del Roure.

Entre les activitats destacades dels mesos següents, es troba un taller de fabricació de sabons naturals programat per al 18 d’abril, conduït per Cyrille Ferrandis a la Llar de jubilats, amb un preu de 5 euros. A més, al maig es podrà gaudir d’una sessió de ioga a l’aire lliure al Parc del Roure, liderada per Suray Fernández de KULA Ioga, que serà d’accés gratuït. El programa es tancarà al juny amb dues sessions de taitxí al Parc del Prat del Roure, dirigides per Manel Méndez de la Federació Andorrana de Wushu i Kung-fu.