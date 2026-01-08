El Poblet de Nadal tanca amb afluència elevada, però amb un balanç comercial desigual: “Hi ha hagut una mica de tot”

El Poblet de Nadal d’Andorra la Vella ha posat punt final a la seva 10a edició amb una afluència de públic superior a la de l’any passat, però amb un balanç comercial desigual entre els paradistes. Així ho ha reconegut la cònsol menor, Olalla Losada, qui ha admésque les vendes no han complert les expectatives de tothom, tot i que la percepció general és positiva.
Segons ha explicat, el comú ha volgut recollir el balanç des de dos vessants. “D’una banda, la percepció directa del carrer, parlant amb comerciants i col·laboradors, i el ‘feedback’ és positiu. De l’altra, estem recollint dades objectives per tenir una fotografia més clara del que ha passat”, ha assenyalat. En aquest sentit, ha confirmat que hi ha hagut paradistes que han venut menys que l’any anterior, mentre que d’altres han superat les previsions. “Hi ha hagut una mica de tot”, ha resumit.
La ubicació de les casetes ha estat un dels punts amb opinions més diverses. Tal com va explicar el PERIÒDIC fa uns dies i ha confirmat avui Losada, alguns comerciants han valorat positivament el format circular de la plaça, el qual permet un recorregut continu, mentre que d’altres no han quedat tan satisfets. En aquesta línia, la cònsol menor ha detallat que la distribució es fa combinant criteris d’atzar i de tipologia de producte, amb l’objectiu d’evitar competència directa, però reconeix que caldrà ajustar-ho. “Per això hem demanat una enquesta per escrit. Ens servirà per veure què ha funcionat i què no, i si cal fer canvis de cara a l’any vinent”, ha apuntat.
Més enllà del vessant comercial, el balanç global del Poblet de Nadal és positiu pel que fa a participació i dinamització de la parròquia. Tot i que encara no es disposa de la xifra definitiva de visitants, el comú destaca una elevada afluència al conjunt d’activitats, especialment les adreçades al públic familiar. “Creiem que el Poblet hi ha tingut molt a veure en el volum de gent que ha passat per Andorra la Vella durant aquestes festes”, ha assenyalat.
Una de les propostes que ha actuat com a fil conductor ha estat el ‘Trenet dels Desitjos‘, amb gairebé 9.500 entrades venudes. Segons la cònsol menor, aquesta iniciativa ha estat clau per connectar els diferents espais del Poblet i evitar que quedés concentrat en un sol punt. “Ens ajudava a estendre’l a altres zones de la parròquia i a donar-li coherència”, ha explicat.
També han tingut una bona acollida les activitats pensades per al públic infantil. Els tallers i el carrusel han sumat prop de 2.000 tiquets venuts, una dada que, segons Losada, confirma que calia reforçar aquest segment. “El Poblet s’havia convertit molt en una proposta per a adults i deixava de banda els infants, quan el Nadal està molt pensat per a ells”, ha apuntat.
Una de les novetats d’aquesta edició ha estat l’experiència immersiva de la ‘Ciutat dels Contes‘, la qual ha registrat unes 6.000 entrades. Situada a prop del nucli central del Poblet, ha funcionat com una activitat de tarda per a famílies. “És una xifra molt significativa per al volum d’Andorra i ens confirma que aquesta aposta ha funcionat”, ha destacat la cònsol menor.
Els espectacles itinerants han tornat a ser un dels elements més ben valorats, tant per l’ambient que generen com per la seva capacitat de mobilitzar el públic cap a zones com la part alta de l’avinguda Meritxell. A això s’hi ha sumat una il·luminació pensada per acompanyar el recorregut i reforçar la idea d’un Poblet més ampli i connectat. “No volíem afegir espais sense connexió, sinó construir un projecte coherent”, ha apuntalat Losada.
Altres propostes, com el ‘Neuret‘, han consolidat el seu paper com a espai de trobada i de caliu, amb una programació musical que aposta pel talent del país. En canvi, activitats com el laberint del Parc Central no han acabat d’atraure el públic jove al qual anaven dirigides, un aspecte que el comú ja es planteja reformular. “És una de les coses que haurem de repensar perquè aquest col·lectiu no quedi desatès”, ha admès.
Amb la mirada posada en el futur, el comú ja treballa en la pròxima edició, amb la voluntat de continuar introduint novetats sense perdre l’essència del projecte. “És molt important que la gent del país senti el Poblet com a propi i que no sigui només un producte turístic”, ha conclòs Losada, tot destacant iniciatives com la gimcana familiar o els preus reduïts per a residents com a eines per reforçar aquest vincle.