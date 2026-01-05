Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Visitants durant el darrer dia del Poblet de Nadal. | Marvin Arquíñigo
Pol Forcada Quevedo
Activitats i ambient nadalenc

El Poblet de Nadal tanca amb una bona xifra de visitants, però amb paradistes sense complir algunes expectatives

Un d'ells no ha acabat satisfet, apuntant que ha estat el primer any inscrit i que ara no considera repetir perquè les vendes han anat "fatal"

El Poblet de Nadal ha abaixat els llums aquesta nit després de la cavalcada dels Reis, un acte que, si bé hauria de servir per atraure un bon grapat de gent, les fredes temperatures han provocat tot el contrari. Encara més, alguns dels paradistes consultats han reconegut que, malgrat la quantitat de visitants ha estat bona, el nombre de vendes ha anat a la baixa comparat amb anys anteriors.

És el cas d’una venedora de roba feta a mà, qui ha assenyalat que la xifra de visitants ha estat elevada, però que “la gent no compra” tot i entrar a la parada. En aquesta línia, ha mencionat que amb l’inici del mercat de Nadal sí que semblava que les vendes “anaven a ser molt bones”, però no ha acabat sent així i ha reconegut que, en global, “ha estat pitjor que l’any passat”.

Cal recordar que el Poblet de Nadal va donar el tret de sortida el 28 de novembre amb el mercat i el Neret, l’espai gastronòmic amb música on fer una aturada durant les compres nadalenques. Durant aquests dies, també ha comptat amb diferents activitats amb el Talleret dels Menairons, La Ciutat dels Contes, els espectacles itinerants, el carrusel o el Trenet dels Desitjos.

En tot cas, un dels venedors gastronòmics no ha acabat pas satisfet: “És el primer any que hi estic inscrit, i no crec que repeteixi”, ha recalcat. El motiu, que les vendes han anat “fatal”. “He vist molta gent, la plaça estava a vessar, i tot i haver fet vendes, no he complert les expectatives”. Clar i concís.

Un dels causants, potser, és el que ha esmentat un altre paradista, en aquest cas d’una editorial: “L’espai està mal aprofitat”. En aquest sentit, ha subratllat que “podrien fer que totes les casetes es donin la cara, i no algunes el cul amb les altres”, malgrat celebrar la iniciativa.

Venedors en una paradeta. | Marvin Arquíñigo
Una compradora, aquesta tarda. | Marvin Arquíñigo
Comparteix
Notícies relacionades
El dia de Reis, una pausa col·lectiva on la il·lusió encara té sentit
Concòrdia proposa reduir la dotació de personal de l’equip de Riba en creure “excessiva” la partida de 250.000 euros
Les baixes temperatures no impedeixen a la vall central gaudir de la cavalcada de Reis amb una vintena de carrosses

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
El dia de Reis estarà marcat per una jornada de fred intens i temperatures sota zero en gran part del territori
  • Cultura, Societat
Les activitats i visites de FEDA Cultura registren més de 9.000 visitants el 2025, un 12% menys respecte a l’any anterior
  • Societat
Les cavalcades dels Reis Mags d’Orient comportaran afectacions de mobilitat arreu del territori aquest dilluns
Actualitat de les Parròquies
  • Cultura, Parròquies
Els Pastorets de Díaz i Montes es consoliden: “Hem posat la cirereta del pastís que vam començar fa dos anys”
  • Parròquies
El Saló de la Infància i la Joventut d’Encamp supera els 3.600 visitants en set dies d’activitats per a tota la família
  • Parròquies, Societat
El Comú d’Andorra la Vella decideix reforçar la videovigilància a la plaça del Poble amb una desena de càmeres
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu