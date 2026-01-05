El Poblet de Nadal tanca amb una bona xifra de visitants, però amb paradistes sense complir algunes expectatives

El Poblet de Nadal ha abaixat els llums aquesta nit després de la cavalcada dels Reis, un acte que, si bé hauria de servir per atraure un bon grapat de gent, les fredes temperatures han provocat tot el contrari. Encara més, alguns dels paradistes consultats han reconegut que, malgrat la quantitat de visitants ha estat bona, el nombre de vendes ha anat a la baixa comparat amb anys anteriors.
És el cas d’una venedora de roba feta a mà, qui ha assenyalat que la xifra de visitants ha estat elevada, però que “la gent no compra” tot i entrar a la parada. En aquesta línia, ha mencionat que amb l’inici del mercat de Nadal sí que semblava que les vendes “anaven a ser molt bones”, però no ha acabat sent així i ha reconegut que, en global, “ha estat pitjor que l’any passat”.
Cal recordar que el Poblet de Nadal va donar el tret de sortida el 28 de novembre amb el mercat i el Neret, l’espai gastronòmic amb música on fer una aturada durant les compres nadalenques. Durant aquests dies, també ha comptat amb diferents activitats amb el Talleret dels Menairons, La Ciutat dels Contes, els espectacles itinerants, el carrusel o el Trenet dels Desitjos.
En tot cas, un dels venedors gastronòmics no ha acabat pas satisfet: “És el primer any que hi estic inscrit, i no crec que repeteixi”, ha recalcat. El motiu, que les vendes han anat “fatal”. “He vist molta gent, la plaça estava a vessar, i tot i haver fet vendes, no he complert les expectatives”. Clar i concís.
Un dels causants, potser, és el que ha esmentat un altre paradista, en aquest cas d’una editorial: “L’espai està mal aprofitat”. En aquest sentit, ha subratllat que “podrien fer que totes les casetes es donin la cara, i no algunes el cul amb les altres”, malgrat celebrar la iniciativa.