El Palau de Gel supera les 1.600 entrades venudes durant el pont de desembre

El Palau de Gel d’Andorra ha viscut un cap de setmana de màxima afluència, superant les previsions inicials. L’afluència va començar a incrementar-se a partir del dijous 5 de desembre, coincidint amb l’inici del pont, i es va mantenir fins al diumenge. La pista de gel ha estat ‘el servei estrella’, registrant el seu moment de màxima ocupació dissabte, amb 792 entrades venudes. Paral·lelament, la piscina i la zona d’esbarjo aquàtic (splash) van comptabilitzar 101 accessos.

Durant els quatre dies del pont, del 5 al 8 de desembre, el Palau de Gel ha registrat 1.634 entrades a la pista de gel i 160 a la piscina, xifres significatives en comparació amb la setmana anterior, quan es van vendre 344 entrades per a la pista de gel i 105 per a la piscina. Aquesta tendència positiva s’ha mantingut a l’inici de la setmana següent, amb un total de 119 entrades venudes a la pista de gel en només dos dies.

El president del Consell d’Administració del Palau de Gel, Jordi Alcobé, ha destacat la seva satisfacció amb els resultats: “Estem molt contents amb l’èxit d’aquest cap de setmana. El Palau torna a ser un motor per a la parròquia, i les dades confirmen que estem avançant en la direcció correcta per consolidar-nos com un referent al país per al turisme familiar”.

A més dels serveis de la pista de gel i la piscina, altres activitats com el gimnàs, el rocòdrom i l’oferta gastronòmica han complementat l’experiència dels visitants. La bona acollida per part dels usuaris ha servit també com una excel·lent promoció de les instal·lacions de cara al futur.