El Palau de Gel de Canillo treu a concurs la reforma integral per modernitzar l’equipament i reforçar-ne la seguretat

El Palau de Gel de Canillo ha convocat el concurs per adjudicar les obres de la reforma integral de l’equipament, una actuació que vol modernitzar les instal·lacions, reforçar-ne la seguretat i millorar-ne la funcionalitat amb vista als pròxims anys. Les empreses interessades poden presentar les seves propostes fins al 9 de març, incloent-hi el pla de treball, el pressupost i la composició de l’equip tècnic. El projecte preveu una intervenció completa en l’estructura, l’arquitectura, les instal·lacions tècniques i la urbanització exterior, d’acord amb la documentació tècnica i els plànols aprovats.
Les obres s’executaran sota un contracte d’obra per preus unitaris tancats a mesuraments oberts i estaran supervisades per la Direcció Facultativa, adjudicada a Adserà Group, mentre que la Propietat Delegada recaurà en Gespro. Entre les principals actuacions hi ha l’ampliació de la recepció, la millora dels vestuaris, l’ampliació de la zona d’aigües i el canvi d’ubicació del gimnàs, que doblarà la seva superfície. El projecte també inclou la creació d’una terrassa al sostre amb restaurant panoràmic.
Des del punt de vista tècnic, la reforma contempla el reforç d’estructures de formigó i metàl·liques, la millora de les impermeabilitzacions i dels aïllaments tèrmics, la renovació de façanes i fusteries exteriors, la reordenació dels espais interiors i l’actualització de les instal·lacions elèctriques, de climatització, ventilació, sanejament, telecomunicacions i protecció contra incendis, així com intervencions en elements metàl·lics i en les zones exteriors vinculades a l’edifici. L’objectiu és assolir estàndards actuals de qualitat, seguretat i eficiència.
Tot i la complexitat dels treballs, el calendari preveu mesures per minimitzar l’impacte en l’activitat habitual de l’equipament. Està previst que les obres s’iniciïn a finals d’abril i es treballa amb la voluntat de mantenir la pista de gel operativa durant els mesos d’estiu. El contracte inclou mecanismes de seguiment i control, penalitzacions per retard i una prima per finalització anticipada per garantir el compliment dels terminis.
La directora del Palau de Gel, Sira Puig, ha assegurat que “aquesta reforma representa un pas imprescindible per assegurar el futur del Palau de Gel” i ha remarcat que es tracta d’“una actuació integral que ens permetrà adaptar l’equipament a les necessitats actuals i futures dels usuaris, tant a nivell esportiu com social i turístic”. Puig ha afegit que el projecte s’ha treballat “amb una visió de llarg termini, prioritzant la seguretat, l’eficiència energètica i la qualitat dels espais”, amb la voluntat que l’equipament continuï sent “un referent al país i un pol d’atracció per a residents i visitants”. També ha subratllat que “un dels grans reptes és compatibilitzar les obres amb l’activitat ordinària”, especialment per garantir la continuïtat del servei a clubs, escoles i famílies.