Nova ubicació i nous serveis

El nou Espai Ciutadà d’Andorra la Vella redueix el temps de resposta a les queixes ciutadanes de 40 a 10 dies

L'equipament reforça la proximitat amb la ciutadania i es consolida com a canal actiu per gestionar consultes, queixes i suggeriments

El Comú d’Andorra la Vella ha inaugurat aquest dilluns les noves instal·lacions de l’Espai Ciutadà, ara ubicades al carrer de l’Aigüeta número 3. El trasllat respon a la voluntat institucional d’apropar l’administració a la ciutadania i d’impulsar un model d’atenció més proper, eficient i descentralitzat. Tal com ha explicat la consellera de Social, Joventut i Espai Ciutadà, Maria Nazzaro, el nou emplaçament busca “acostar l’administració a les persones, garantir una atenció més clara i accessible, i afavorir una relació basada en la confiança i la proximitat”.

Una de les principals millores anunciades és l’actualització dels protocols interns de gestió, que ha permès reduir el termini mitjà de resposta a les sol·licituds a 10 dies. En paraules de Nazzaro, “abans, el termini mitjà era de 35 a 40 dies, mentre que ara, gràcies a aquests canvis, hem aconseguit reduir-lo a 10 dies”. En casos urgents, fins i tot es pot arribar a gestionar la petició en només quatre dies. Des de principis d’any, l’Espai Ciutadà ha rebut 140 demandes, de les quals només 29 es troben actualment pendents de resposta, totes registrades a finals d’abril. Les consultes més freqüents giren al voltant de temes relacionats amb la via pública, la mobilitat i la circulació, així com preguntes sobre activitats i esdeveniments locals.

Una altra de les novetats destacades és l’ampliació de l’horari d’atenció, que ara inclou les tardes dels dimecres per tal de facilitar l’accés als usuaris que no poden acudir-hi en horari laboral. A més, s’ha posat en marxa un punt d’assessorament comercial pensat per donar suport als comerciants tant del barri com de tota la parròquia. El cònsol major, Sergi González, ha explicat que aquest nou servei funcionarà dues vegades al mes al migdia, coincidint amb l’horari de tancament dels establiments, i requerirà cita prèvia. “Continuem treballant per estar a prop de la ciutadania i del sector comercial i empresarial, i aquest servei n’és un clar exemple, ja que ens permet oferir un acompanyament més directe i útil al teixit comercial”, ha destacat.

Amb aquestes millores, l’Espai Ciutadà es consolida com un canal actiu de comunicació entre l’administració i la població, amb l’objectiu de gestionar consultes, queixes o suggeriments i fomentar la participació veïnal. “Aquest servei és una eina per construir una parròquia més inclusiva, participativa i propera. És escoltar per millorar”, ha conclòs Nazzaro.