Encamp aposta per la renovació del Centre Esportiu del Pas per triplicar el gimnàs i modernitzar les instal·lacions

El Consell de Comú d’Encamp ha adjudicat els treballs de redacció del projecte de rehabilitació del Centre Esportiu del Pas de la Casa, una actuació que el comú considera clau per modernitzar unes instal·lacions que han quedat obsoletes i per reforçar l’aposta pel turisme esportiu a la parròquia.
El conseller de Finances, Esports i Reactivació Econòmica, Nino Marot, ha destacat que “aquesta adjudicació és un projecte ambiciós i molt necessari”, recordant que el complex es va construir fa uns 40 anys i que la darrera ampliació es va fer fa 20 anys. “Tant les instal·lacions esportives com els accessos han quedat desfasats”, ha remarcat, subratllant que la remodelació s’emmarca dins del pla estratègic de turisme esportiu i de millora del servei a la ciutadania i als visitants.
Un dels principals eixos del projecte és la millora del gimnàs, el qual passarà dels 190 metres quadrats actuals a més de 582 metres quadrats, un canvi que Marot ha qualificat de “pas de gegant” per al turisme esportiu al Pas de la Casa. El nou espai s’ubicarà a la planta baixa, on antigament hi havia un punt de restauració, i comptarà amb nova maquinària i espais adaptats a les necessitats actuals d’entrenament.
La reforma també inclourà la remodelació de la zona d’aigües, amb actuacions tant a la piscina gran com a la piscina petita, que incorporarà espais amb jacuzzi. A més, s’ampliarà la capacitat de l’spa interior i es renovaran els vestidors, amb un disseny més inclusiu i amb espais pensats específicament per a les estades esportives.
Precisament, Marot ha posat en valor el pes d’aquestes estades en l’economia del Pas de la Casa. “L’any 2025 hem tingut 8.500 pernoctacions d’usuaris que han utilitzat el complex esportiu”, ha explicat, destacant que la voluntat del comú és continuar projectant el poble a escala internacional i atreure equips i esportistes també fora de la temporada d’hivern.
El calendari previst passa perquè, si els terminis ho permeten, el 29 d’abril del 2026 ja es pugui adjudicar l’obra de construcció i iniciar els treballs al mes de juny. L’objectiu és tenir enllestida la primera fase del gimnàs durant el primer semestre del 2027 i, a continuació, iniciar la segona fase centrada en la piscina cap a finals d’estiu o a la tardor, intentant mantenir l’activitat de les estades esportives durant les obres.
El comú considera que aquesta remodelació contribuirà a una nova dinamització del Pas de la Casa, reforçant-ne l’atractiu més enllà de l’hivern i consolidant-lo com a destinació esportiva de referència. “Aquesta inversió ens permet donar un millor servei als residents, però també als visitants i esportistes que trien el Pas”, ha afirmat Marot.
En la mateixa sessió, el grup Avancem s’ha abstingut en el punt relatiu a l’ordenació del crèdit extraordinari per liquidar el cost final de l’obra del vial d’accés a CRAMEA, xifrat en 96.000 euros, una part del qual serà assumida pel Govern. L’oposició ha justificat l’abstenció pels sobrecostos acumulats, ja que l’obra ha superat el milió i mig d’euros quan inicialment s’havia anunciat que no s’hi arribaria.
Finalment, el Consell de Comú també ha celebrat la sessió tradicional del Consell de les Talles, durant la qual s’ha dut a terme la subhasta dels cortons, una mesura destinada a donar suport al sector ramader durant l’estiu i afavorir la transhumància. En aquesta sessió s’ha aprovat igualment una línia d’ajuts per al manteniment de bestiar menut i gros a la parròquia.