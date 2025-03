Nova iniciativa

El Comú de la Massana crea el projecte Balma per donar suport als familiars de malalts de càncer

L’oferta, oberta a tot el país i gratuïta, busca dotar els acompanyants de recursos per afrontar l’estrès i la càrrega que implica cuidar aquests pacients

El Comú de la Massana amplia el seu Programa de Recursos Oncològics amb una nova iniciativa: el projecte Balma, orientat específicament als familiars i acompanyants de persones que pateixen càncer. L’objectiu és oferir-los eines i suport per afrontar les dificultats emocionals i físiques derivades d’aquesta situació.

“Amb ‘Balma’ volem atendre també aquelles persones que estan al costat del malalt, que l’acompanyen, el cuiden i sovint es veuen superades per la càrrega emocional que això comporta”, ha explicat el conseller de Benestar Social, Marc Jové. El cicle, totalment gratuït, s’adreça a tots els ciutadans del país que hi estiguin interessats.

El programa constarà de quatre sessions pràctiques conduïdes per la coach de vida i empresa Susana Sánchez. “Els familiars sovint pateixen un alt nivell d’estrès i desgast emocional. A ‘Balma’ els oferim recursos pràctics i adaptats a la seva realitat quotidiana perquè també es puguin cuidar durant aquest procés tan dur”, ha detallat Sánchez. A més, ha destacat que les sessions es conceben com un “espai segur” on poder compartir experiències i expressar emocions.

Els tallers abordaran qüestions com l’impacte de la malaltia en els cuidadors, estratègies per alleugerir la càrrega emocional, la comunicació amb el malalt i com mantenir l’equilibri mental i emocional en un context tan exigent. Per donar a conèixer el projecte, s’ha organitzat una sessió informativa el dijous 27 de març a les 19.00 hores a la Casa Pairal de la Massana. Durant l’acte, es resoldran dubtes i es presentaran els continguts de les sessions.

Paral·lelament, la cap del Departament de Socials, Clàudia Garcia, ha anunciat l’ampliació de les activitats per a persones amb malalties oncològiques, que ara inclouen també sessions d’aquagim, una proposta molt sol·licitada pels usuaris. El programa es completa amb serveis com el banc de perruques, reiki, tallers de dansa i moviment, grups de suport emocional, sortides i altres iniciatives, totes elles gratuïtes i obertes a la ciutadania.