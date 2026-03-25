El Comú de Canillo tanca el 2025 amb un superàvit lleugerament superior als 2.000.000 euros i sense endeutament

El Comú de Canillo ha tancat l’exercici econòmic corresponent a l’any 2025 amb un superàvit de 2.043.824,14 d’euros. És a dir, amb uns ingressos liquidats de 23.398.686,38 i unes despeses de 21.355.062,24. Unes despeses que, segons el president de la comissió de Finances, Joan Antoni Rodríguez “demostren el bon funcionament de les obres que estaven en curs”, ha afirmat en la sessió del Consell de Comú celebrada aquest migdia.
L’altre punt destacat d’aquest tancament de l’exercici ha estat l’endeutament zero, el qual el cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé ha celebrat: “Ha sigut un any molt positiu a nivell de xifres econòmiques i financeres”, ha afirmat, tot subratllant que s’han aconseguit aquestes en un any “atípic amb la suspensió de les llicències del pla d’urbanisme”, un fet que encara dona “més mèrit”, a la corporació.
En aquest sentit, Alcobé també ha ressaltat que la liquidació pressupostària ha sigut elevada amb un “95% dels ingressos i 82% de despeses corrents i el 50% de les inversions”. Així, el cònsol s’ha mostrat “satisfet” amb un tancament pressupostari de l’any 2025 el qual considera “positiu”.
Aprovat un crèdit extraodinari de 700.00 euros per unes canonades amb la previsió d’instalar una planta de biomassa
Un altre dels punts més destacats de la sessió ha estat l‘aprovació d’un crèdit extraordinari de 700.000 euros per instal·lar canonades al centre de Canillo −aprofitant les obres actuals− amb l’objectiu de projectar de cara l’any vinent una planta de biomassa la qual, segons ha detallat Alcobé, “alimentaria els edificis públics i posteriorment els privats que se situen al llarg de la carretera general”.
D’aquesta manera, el cònsol major ha destacat que es tracta d’un projecte “exemplar” tant amb gestió forestal com amb energia sostenible i autonomia energètica. En aquesta línia, Alcobé ha remarcat que el projecte fa participatiu a molts veïns amb un “estalvi de gasoil” i el qual “permetrà canviar l’ús de carburant de calefacció per un carburant molt més sostenible i proper com és la massa forestal de Canillo”, ha esmentat.
Entrant en detalls, el cònsol menor, Marc Casal, ha informat que l’espai per a la planta serà la zona del càmping Pla i la previsió és treure l’any vinent un concurs tant per a la construcció de la central com per a la gestió d’aquesta. “L’empresa que es presentarà la idea és que pugui fer tant la inversió com el funcionament d’aquesta planta de biomassa”, ha assegurat, justificant aquesta decisió perquè el comú no té el personal format per poder fer la gestió”. Així, des del comú creuen que és molt més convenient “facilitar l’espai i els clients” i que les empreses que considerin que estan capacitades es presentin al concurs, el qual s’hauria de treure durant el primer semestre de l’any que ve.
Com a darrer punt destacat de la sessió, la presidenta de la comissió de Cultura i Tradicions, Cristel Torres, ha sol·licitat una ampliació de crèdit de 200.000 euros per a la realització d’un mural “amb motius canillencs que reflectiran el nostre territori”. Es tracta d’una peça artística de 2.100 metres quadrats, el mural més alt del país, i es pintarà a la rotonda Sella, la qual, segons ha avançat el cònsol, es remodelarà amb un projecte “per simbolitzar la ramaderia de Canillo”. L’autora de l’obra és l’artista andorrana, Samantha Bosque.
Pel que fa al preu, Alcobé ha deixat clar que la feina artística costarà 120.000 euros i que la resta de diners es destinaran al lloguer de la bastida i als mitjans tècnics per poder treballar a causa de l’altura del mural. Els terminis dels treballs es preveuen en sis mesos i començarien després de Pasqua amb la previsió d’acabar abans de Nadal.