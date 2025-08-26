El Comú d’Andorra la Vella treu a concurs les obres d’estabilització d’un tram de la carretera de la Comella

El Comú d’Andorra la Vella ha convocat un concurs nacional per adjudicar les obres d’estabilització d’un talús a la carretera de la Comella, en el tram comprès entre els punts quilomètrics 4,500 i 4,710. El projecte té una previsió de despesa de 360.000 euros, que es finançaran amb càrrec al pressupost comunal del 2025.
L’actuació té per objectiu reforçar la seguretat viària i prevenir possibles despreniments en un dels accessos més utilitzats de la parròquia. Els treballs preveuen l’aplicació de diferents tècniques d’estabilització segons les característiques de cada zona, entre les quals hi ha el sanejament dels talussos i la instal·lació de xarxes de triple torsió i eslingues per contenir el terreny i millorar la durabilitat de la via.
En els darrers anys, aquesta carretera ha registrat diversos episodis de despreniments que, sense arribar a provocar incidències greus, han afectat puntualment la circulació de vehicles. El plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques es publicarà aquest dimecres al BOPA, a partir del qual les empreses interessades podran presentar les seves ofertes dins el termini establert.