El Comú canillenc concedeix 38.000 euros en subvencions per al bestiar als ramaders locals

El Comú de Canillo ha atorgat un import total de 38.175 euros en subvencions al bestiar durant l’any 2024. Concretament, les ajudes es distribueixen en les categories de bestiar menut i de braus particulars. Respecte al cas del primer, l’atorgament de subvencions per al bestiar menut se subvencionen els caps de bestiar menut (ovelles, marrans, cabres i bocs) que es trobin inscrits al Padral com a bestiar propi de Canillo i que al mateix temps, hagi estat un mínim de 75 dies a la parròquia.

Val a dir que en aquesta subvenció no es fa diferenciació entre el bestiar resident i el bestiar transhumant. En aquest sentit, per al passat any 2024, s’ha atorgat subvencions per un import total de 23.152,16 euros, corresponent a un total de 1054 cap de bestiar, i s’han beneficiat un total d’11 explotacions, totes elles de la parròquia de Canillo.

Respecte a l’any anterior, el nombre de caps de bestiar menut inscrits al Padral de Govern com a bestiar de la parròquia de Canillo ha augmentat aproximadament un 13%, passant de 929 caps de bestiar a 1054 caps. Cal recordar que el Padral és el registre d’animals de renda que es crien a les explotacions que es troben dins del Principat d’Andorra adscrit així al Departament d’Agricultura.

Finalment, i respecte als braus particulars, se subvenciona un sol brau per explotació, el qual ha d’estar a disposició dels ramaders de la parròquia i ha de romandre amb la colla comuna durant la durada d’aquesta. De forma que per a l’any 2024, s’ha atorgat subvencions per un import total de 15.023,20 euros, beneficiant-se un total de 10 explotacions ramaderes, totes elles locals.