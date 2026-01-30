Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
Balanç positiu de les corporacions

El Bus Unió es consolida amb més de 10.900 usuaris a la vall central durant els tres primers mesos de funcionament

El servei interparroquial registra una mitjana diària de 165 viatgers, amb 8 usuaris per sortida i més de 3.000 persones transportades cada mes

El Comú d’Escaldes-Engordany ha fet un balanç positiu dels primers mesos de funcionament del Bus Unió, la línia interparroquial que connecta Escaldes-Engordany i Andorra la Vella i que es va posar en marxa el 29 de setembre del 2025. Segons les dades facilitades a EL PERIÒDIC, el servei ha operat en dies laborables amb 21 sortides diàries i ha registrat una acollida sostinguda durant el darrer trimestre de l’any.

Entre els mesos d’octubre, novembre i desembre del 2025, el bus interparroquial ha assolit un promig de vuit usuaris per sortida i una mitjana de 165 usuaris diaris. En xifres absolutes, el servei ha transportat 3.091 persones a l’octubre, 3.866 al novembre i 3.837 al desembre. En total, des de la posada en funcionament fins al 31 de desembre, el Bus Unió ha superat els 10.900 usuaris, una mitjana mensual per sobre de les 3.000 persones durant els primers tres mesos complets d’activitat.

Pel que fa a les parades més utilitzades, les principals parades d’origen han estat el Comú d’Andorra la Vella, Consell d’Europa i la Sardana, a la capital, així com el Comú d’Escaldes-Engordany i la Grau, a Escaldes

Pel que fa a les parades més utilitzades, les principals parades d’origen han estat el Comú d’Andorra la Vella, Consell d’Europa i la Sardana, a Andorra la Vella, així com el Comú d’Escaldes-Engordany i la Grau, a Escaldes-Engordany. Quant a les parades de destí, han destacat la Grau, la plaça Guillemó, el Comú d’Escaldes-Engordany, Creu Blanca i el Comú d’Andorra la Vella. Considerant tant les recollides com els destins, les parades amb un ús global més elevat han estat el Comú d’Andorra la Vella, Consell d’Europa, la Grau, el Comú d’Escaldes-Engordany i Creu Blanca.

Des del comú s’ha destacat que l’ús del servei ha estat equilibrat entre les dues parròquies. La corporació escaldenca ha subratllat que “les dades confirmen una bona acollida del servei des del seu inici” i ha remarcat que el bus està sent utilitzat “de manera equilibrada per ciutadans d’ambdues parròquies”. En la mateixa línia, s’ha posat en relleu que la valoració conjunta amb el Comú d’Andorra la Vella és positiva tant pel que fa al recorregut com a les freqüències establertes. Finalment, des de les dues administracions s’ha assenyalat que, amb les dades actuals, “es preveu que el nivell d’ús es mantingui o fins i tot pugui augmentar”.

El bus interparroquial guanya usuaris, tot i que Andbus assenyala la manca d'informació com a principal obstacle

