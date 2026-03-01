El Comú de Canillo convoca el concurs per redactar el projecte i dirigir les obres de la CG-2 al centre de Soldeu

El Comú de Canillo ha obert el concurs nacional per adjudicar la redacció del projecte i la direcció d’obres de la travessera de la CG-2 al centre de Soldeu, una actuació estratègica destinada a millorar la qualitat urbana i la funcionalitat d’aquest eix viari principal.
L’àmbit d’actuació comprèn el tram de la CG-2 al seu pas pel centre del poble, des de l’edifici Vidal Casal fins a l’edifici Edelweiss. El projecte inclou també la refecció de la part no renovada del carrer de la Pujada, la zona d’aparcament de la parcel·la on es troba la caseta d’aparcament Aspen, així com les voravies i la calçada del sector. En total, s’actuarà sobre aproximadament 3.800 metres quadrats de voravies i 3.650 metres quadrats de vialitat rodada.
El projecte haurà de replantejar l’estacionament de la zona amb l’objectiu de donar més protagonisme als vianants i reduir l’impacte dels espais destinats a aparcament, mantenint alhora la funcionalitat pròpia d’una carretera general. Les propostes hauran de permetre una execució per fases independents i respectar els criteris tècnics i materials que facilitarà el comú.
La contractació es tramitarà mitjançant concurs nacional amb una pluralitat de criteris econòmics i qualitatius, d’acord amb la Llei 14/2022 de contractació pública. Es valoraran especialment l’experiència en projectes de carreteres generals o infraestructures viàries d’entitat equivalent, la qualitat tècnica i metodològica de la proposta i l’oferta econòmica. Les empreses interessades disposen de dos mesos per presentar les seves propostes, amb data límit el 30 d’abril.
Segons el cònsol major, Jordi Alcobé, aquesta iniciativa permetrà “millorar l’espai públic, la seguretat viària i la dinamització del centre de Soldeu, apostant per una urbanització més amable, funcional i integrada amb l’entorn”.