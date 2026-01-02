Andorra la Vella i Escaldes-Engordany acolliran el 5 de gener la cavalcada dels Reis Mags amb prop de 500 participants

El país es prepara per tornar a viure una de les cites més emblemàtiques del calendari nadalenc amb la cavalcada de Ses Majestats els Reis Mags d’Orient, prevista per a la tarda del pròxim 5 de gener. La desfilada recorrerà els carrers d’Andorra la Vella i d’Escaldes-Engordany a partir de les 18.00 hores i mobilitzarà prop de 500 persones.
El recorregut començarà a l’avinguda Príncep Benlloch, davant del Comú d’Andorra la Vella, tot i que des d’abans ja es podran veure les carrosses a la plaça Guillemó i al Centre Cultural la Llacuna. El seguici avançarà per l’avinguda Meritxell fins al carrer de la Unió i continuarà per l’avinguda Carlemany, recorrent tot l’eix comercial. Posteriorment, passarà per l’avinguda de les Escoles i pels carrers Josep Viladomat i Esteve Albert, fins a arribar a la plaça Coprínceps cap a les 20.00 hores. En aquest punt s’habilitarà el Palau Reial perquè Ses Majestats puguin rebre els infants.
En total, enguany hi participaran divuit carrosses amb personatges de l’imaginari infantil, amb presència de figures inspirades en el món del cinema i de la literatura. Totes elles estaran custodiades per col·laboradors amb capa daurada, i la resta comptaran cadascuna amb equips formats per entre sis i catorze participants i disposaran de responsables encarregats de la seguretat i de l’acompanyament. La desfilada també inclourà grups d’animació amb disfresses de personatges d’actualitat i l’actuació d’una batucada. En conjunt, més d’un centenar de persones, entre membres de l’organització i responsables de carrossa, completaran el dispositiu humà mobilitzat.
D’altra banda, els infants que vulguin lliurar la carta al Patge Reial ho podran fer aquest diumenge, 4 de gener, a partir de les 18.00 hores, seguint el mateix recorregut previst per a la cavalcada de dilluns. A més, el mateix dia 5 de gener, a les 12.00 hores, el Carter Reial recollirà les cartes dels nens a la plaça Coprínceps d’Escaldes-Engordany.