Andorra la Vella i Escaldes adjudicaran sis dispensadors de pinso esterilitzador per controlar la població de coloms

Els comuns d’Andorra la Vella i d’Escaldes-Engordany han adjudicat a l’empresa Laboratori i assessorament integral, SLU els sis dispensadors de pinso esterilitzador destinats al control ètic i progressiu de la població de coloms. L’import mensual adjudicat per dispensador és de 800,93 euros i el contracte, d’una durada inicial d’un any, és renovable automàticament fins a un màxim de sis anys.
La iniciativa obeeix a la necessitat de reduir la reproducció dels coloms en zones urbanes, mitjançant un sistema sostenible basat en la distribució de blat de moro tractat amb un inhibidor de la fecundació. Els equips, els quals disposen d’autonomia elèctrica i d’una capacitat de càrrega d’entre 20 i 25 quilos, es col·locaran en punts estratègics definits a partir del cens previ de les aus: quatre a la parròquia d’Andorra la Vella i dos a la d’Escaldes- Engordany. L’empresa contractada, l’única que va concórrer al concurs, assumirà el manteniment complet dels dispositius i garantirà la innocuïtat del tractament per a la resta d’espècies.
Els equips, els quals disposen d’autonomia elèctrica i d’una capacitat de càrrega d’entre 20 i 25 quilos, es col·locaran en punts estratègics definits a partir del cens previ de les aus: quatre a la capital i dos a Escaldes
Els responsables dels dos comuns han apuntat que la col·laboració interparroquial, la qual ja es produeix en altres serveis fonamentals com el transport o la xarxa d’aigua, permet aplicar solucions eficaces i homogènies en una problemàtica compartida com és la sobrepoblació de coloms. L’empresa disposarà d’un termini màxim de vuit setmanes per instal·lar els dispensadors i iniciar el servei, que inclourà la recàrrega regular del pinso esterilitzador i el seguiment continuat de la població de coloms.