Andorra la Vella aprova un pressupost rècord de 56,4 milions d’euros per al 2025

El Comú d’Andorra la Vella ha aprovat aquest dimarts un pressupost per al 2025 que, segons el conseller de Finances, Joaquim Miró, és “el més elevat en la història de la corporació”. El pressupost ascendeix a 56,4 milions d’euros, dels quals 11 milions es destinaran a inversions reals. Miró ha subratllat la importància d’aquestes inversions per impulsar projectes estratègics a la parròquia.

Per la seva banda, el cònsol major, Sergi González, ha defensat que aquest pressupost s’ha elaborat amb una clara intenció de “respondre a les necessitats actuals” i “projectar un nou futur”. El mandatari comunal ha destacat que es tracta d’un pressupost basat en l’escolta activa que permet a la corporació anticipar-se als reptes que afecten la parròquia. Entre les línies principals, González ha assenyalat l’increment de la partida destinada al programa Reviu, que es dobla fins als 300.000 euros, així com els 150.000 euros per a ajudes socials en matèria d’habitatge. També ha destacat inversions clau com els 2,4 milions d’euros destinats a la remodelació de la plaça del Poble, una obra que considera estratègica per millorar l’entorn urbà.

Des de l’oposició, però, els consellers s’han abstingut en la votació. David Astrié ha mostrat escepticisme sobre l’èxit d’algunes propostes estrella del Comú, criticant que el programa Reviu només tingui una proposta en marxa, fet que podria evidenciar una manca de confiança en el projecte. Sobre l’edifici publicoprivat, ha advertit del risc que es repeteixin resultats poc satisfactoris del passat mandat, a més de proposar l’estudi envers la possibilitat que la corporació financi el projecte directament si el sector privat no respon. En resposta, González ha assegurat que existeix interès per part de quatre o cinc promotors i que, per facilitar-ne la participació, es podria prorrogar el termini del concurs, previst inicialment per al 27 de desembre.

Pel que fa a altres inversions destacades, González ha esmentat els 500.000 euros destinats a la pista forestal de l’Obaga, els 175.000 euros per als parterres de Prada Motxil·la i els 600.000 euros per a la millora de paviments de voravies. Ha insistit també en les inversions al passeig del riu, entre Prat de la Creu i Prada Casadet, així com en la creació de noves places d’aparcament, amb 144 estacionaments previstos a Can Rodes.

Dificultats en els ingressos

Per altra banda, Miró ha destacat que es preveu una davallada dels impostos directes a causa de la moratòria en les llicències de construcció i una reducció en les taxes. Tot i això, ha assenyalat que els 2 milions d’euros que no s’ingressaran es compensaran amb els 14 milions de tresoreria actual del comú o, si cal, amb finançament extern. Miró ha afegit que la previsió s’ha fet de manera prudent, recordant que enguany la recaptació impositiva ha estat superior a la prevista, principalment gràcies a la construcció.

Des de l’oposició, Astrié ha advertit que, tot i l’augment de la inversió en un 16%, la disminució dels ingressos exigeix prudència. També ha criticat la manca d’inversió en turisme i dinamització comercial. En resposta, González ha defensat que el Comú vol obtenir dades exactes sobre l’impacte d’activitats com el Poblet de Nadal abans de destinar-hi més recursos, i ha anunciat noves accions com un fora estocs per dinamitzar el comerç.

El projecte de Can Rodes avança

En la mateixa sessió, s’ha aprovat l’adjudicació a Unitas per un import de 761.000 euros per habilitar el nou espai de Can Rodes, situat a la frontera entre Andorra la Vella i Santa Coloma. Aquest projecte inclou 144 estacionaments per a cotxes, 15 places per a autocaravanes, 30 més per al pupil·latge d’autocaravanes, un parc de gossos, una zona verda i una minideixalleria. El conseller de Serveis Públics i Medi Ambient, Jordi Cabanes, ha explicat que s’han retirat alguns punts relacionats amb propietats privades, ja que cal estudiar noves propostes plantejades pels propietaris.