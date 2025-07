Ciclisme de muntanya

Jové i Cabanas, els representants del Principat en l’Andorra Epic: “Acabar en el top20 seria una gran fita”

Els dos ciclistes locals han completat amb èxit les primeres etapes i han millorat resultats del primer al segon 'stage', passant de la 18a a la 16a posició

L’Andorra Epic, una de les proves de bicicleta de muntanya per etapes més dures i reconegudes del calendari internacional, s’està celebrant aquests dies al país i compta enguany amb una única parella andorrana: Xavi Jové i Òscar Cabanas, que competeixen plegats amb l’equip La Massana Ciclista – FAC.

Els dos ciclistes locals han completat amb èxit les primeres etapes i han millorat resultats del primer al segon ‘stage’, passant de la 18a a la 16a posició. Jové destaca la bona sintonia amb el seu company d’equip: “Amb l’Òscar ens entenem molt bé. Jo em trobo una mica millor físicament i tècnicament, sobretot en les baixades, que a ell li costen una mica més, però això és una cursa per equips i ens compaginem molt bé”. També ha volgut posar en valor la feina de l’organització i el coneixement dels senders locals: “Els coneixem bé, però quan estàs en cursa sempre dones una mica més, i això es nota. A més, els camins estan molt ben preparats, es nota l’esforç i la neteja”.

Pel que fa a la preparació, assenyala que han adaptat els entrenaments a la BTT: “Amb l’Òscar entrenem molt sovint amb carretera i ‘gravel’, però aquest últim mes hem intentat sortir més amb la BTT per preparar millor la cursa. Cada etapa ens adaptem i fem un bon equip”. Jové se sent especialment còmode en els trams tècnics i en destaca la importància estratègica: “Els trams tècnics em motiven molt, és on em sento més còmode i puc ajudar més al meu company”, subratlla.

Per la seva banda, Cabanas coincideix amb el seu company en la valoració positiva de l’inici de la prova: “Estem molt contents amb com està anant tot. Ens compaginem bé i estem satisfets amb els resultats”. Sobre els objectius, és clar: “Sabem que el nivell és alt, hi ha equips UCI molt forts, però nosaltres ens ho prenem com un repte i acabar dins el top20 seria una gran fita per a nosaltres“. També remarca la preparació conjunta i l’adaptació a la BTT: “Entrenem sovint amb carretera i ‘gravel’, però aquest últim mes hem sortit més amb la BTT. Això ens ha ajudat a agafar ritme i adaptar-nos millor a les exigències de la cursa“. Cabanas se suma a l’orgull de representar Andorra davant els millors equips del món: “Córrer a casa, davant la nostra gent, és especial”, conclou.