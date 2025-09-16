Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Els dos ciclistes, després de l'UCI Gravel Els Angles. | FAC
  Esports
Ciclisme

Xavi Jové i Òscar Cabanas es posen a punt per a l’Europeu de Gravel d’aquest cap de setmana a l’UCI Gravel Els Angles

El primer va ser 24è de la general i 19è en la categoria elit, mentre que el segon va cloure en la 42a plaça global per ser 27è en elit

Xavi Jové i Òscar Cabanas van prendre part, el passat cap de setmana, en l’UCI Gravel Els Angles. Es tracta d’una cita que els ha servit com a preparació per a l’Europeu de la modalitat que es portarà a terme a la població italiana d’Avezzano aquest cap de setmana.

Jové va sortir amb el grup capdavanter, ple de professional o exprofessionals, però un problema tècnic va provocar que s’hagués aturar i perdés un valuós temps que seria definitiu per no entrar amb el primer grup. Malgrat tot, i amb un bon ritme de pedalada, l’andorrà va finalitzar en 24a posició de la general, sent 19è en la categoria elit amb un temps de 3:58’25.4, a poc menys de 24 minuts del guanyador, el francès Ramain Bardet. Per la seva banda, Cabanas va mostrar-se molt regular. Va poder entrar en un segon grup que a bon ritme va anar rodant per finalitzar en la 42a posició final, sent 27è en elit.

La d’Els Angles va ser la primera cursa que van realitzar els ‘riders’ després de l’aturada estival.

