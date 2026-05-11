L’USdA carrega contra el model social del Principat i avisa que no avalarà l’Acord amb la UE “a qualsevol preu”

La Unió Sindical d’Andorra (USdA) ha enviat una carta als coprínceps, el bisbe d’Urgell, Josep-Lluís Serrano Pentinat, i el president de la República Francesa, Emmanuel Macron, per traslladar-los la seva “greu preocupació” per la situació social, laboral i democràtica del país, les quals atribueixen directament a les polítiques impulsades pel Govern. En l’escrit, l’USdA denuncia que Andorra “ha definit un model econòmic clar”, però continua sense disposar “d’un model social que protegeixi la seva població”. Segons exposen, aquest desequilibri és conseqüència d’unes decisions que “han prioritzat el creixement econòmic per damunt dels drets socials”.
En l’escrit, l’USdA denuncia que Andorra “ha definit un model econòmic clar”, però continua sense disposar “d’un model social que protegeixi la seva població”
Així, l’USdA assenyala diverses problemàtiques estructurals que afecten el món laboral i social del Principat. Entre aquestes, destaquen “un sistema d’acomiadament pràcticament lliure”, la vinculació de la cobertura sanitària al lloc de treball, la manca de representació laboral i de negociació col·lectiva o l’absència de delegats de seguretat i higiene. A més, alerten de “salaris insuficients” i d’una crisi de l’habitatge que, segons remarquen, està provocant l’expulsió de residents. En aquest sentit, també critiquen la negativa del Govern a reconèixer el Primer de Maig com a festiu efectiu, una decisió que considera que “evidencia un menyspreu institucional als drets laborals”.
Cal destacar que la carta situa aquestes reivindicacions en el context del procés d’Acord d’associació amb la Unió Europea, tot remarcant que no considera acceptable “avançar cap a una integració econòmica amb Europa mentre es mantenen estàndards socials i laborals clarament inferiors”. Per aquest motiu, el sindicat condiciona el seu suport al procés europeu a l’adopció de “mesures concretes i verificables”, entre les quals inclouen el desenvolupament real del dret a la negociació col·lectiva, la revisió del sistema d’acomiadament, la desvinculació de la sanitat del lloc de treball, polítiques efectives d’habitatge i l’alineament progressiu amb els estàndards socials europeus.
L’USdA adverteix que es reserva “el dret d’oposar-se activament a l’acord i de promoure mobilitzacions socials”, ja que considera que “no es pot avalar un procés que ignori els drets fonamentals de la classe treballadora”
En absència d’aquestes mesures, l‘USdA adverteix que es reserva “el dret d’oposar-se activament a l’acord i de promoure mobilitzacions socials”, ja que considera que “no es pot avalar un procés que ignori els drets fonamentals de la classe treballadora”. Pel que fa a la situació democràtica, el sindicat sosté que el model actual “limita la qualitat democràtica i la legitimitat de les decisions polítiques”, fent referència a la manca de dret a vot d’una part important de la població, a un accés a la nacionalitat que qualifiquen “d’extremadament restrictiu” i a un sistema electoral que, segons indiquen, “genera distorsions en la representació”.
Finalment, l’organització sindical lamenta no haver pogut saludar personalment els coprínceps durant el sopar amb autoritats i representants institucionals i socials celebrat. El sindicat considera que hauria estat “un moment pertinent” per traslladar-los “directament la realitat i les preocupacions de la classe treballadora del país”.