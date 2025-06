Motociclisme

Xavi Cardelús tancarà el primer tram del Campionat del Món de Supersport al circuit de Misano

L'objectiu del pilot, que ja coneix el traçat de Santa Monica-Cella, és tornar al voltant de les cinc primeres places i sempre situar-se dins el top10

Xavi Cardelús i el Campionat del Món de Supersport tornen a Itàlia per disputar, al circuit de Misano, la sisena cita de la temporada. El pilot de l’Orelac VerdNatura i el seu equip arriben a aquesta prova, que marca l’equador de la temporada, amb l’objectiu d’oblidar el pas del certamen per Most, on les coses no els van acabar de sortir bé.

L’andorrà ocupa la 12a posició a la classificació provisional del Mundial amb 36 punts i amb el sisè lloc aconseguit a la Cursa 1 de Cremona com a millor resultat. “Tinc moltes ganes de tornar-me a pujar a la moto […] Vaig sortir de Most amb un mal regust, ja que no vaig tenir un cap de setmana gens positiu després d’una complicada jornada de divendres on l’estratègia no va ser la millor”, ha citat. L’important per al tricolor, assenyala, “és aprendre de les coses que no surten bé, millorar-les i deixar-les enrere”.

Cal recordar que Cardelús coneix el traçat de Santa Monica-Cella, on ha competit a Moto2 i on fa un parell de setmanes va fer-hi un test. Tot plegat, “una circumstància que ens permetrà anar més ràpid en els ‘settings’ de la moto”, ha completat, esmentant que l’objectiu és tornar al voltant de les cinc primeres places i sempre situar-se dins el top10.

Divendres, a la Superpole, es definiran les posicions de la graella de sortida de la primera cursa que es disputarà dissabte. Tant aquesta com la de diumenge començaran a les 12.35 hores.