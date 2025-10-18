Xavi Cardelús tanca la primera cursa de Jerez, l’última cita del Campionat del Món de Supersport, amb una 16a posició

Xavi Cardelús s’ha classificat 16è a la cursa disputada aquest dissabte al circuit de Jerez que aquest cap de setmana acull l’última cita del Campionat del Món de Supersport. Les dificultats en la lluita cos a cos per avançar els seus rivals en velocitat ha estat la clau, han citat en un comunicat. L’andorrà sortia per primera vegada des de la segona fila de la graella, concretament des del sisè lloc, però ja en un primer moment s’ha trobat amb dificultats perquè als primers revolts ha baixat fins a la 12a plaça i, a partir d’aquí, no ha pogut remuntar. Ha arribat a situar-se 13è en algun moment, però al final ha acabat fora de la zona que dona dret als punts per una posició.
“Esperava una cosa ben diferent de la cursa d’avui. Sortint des de la segona fila de la graella volia estar entre els cinc primers, però he acabat sense puntuar i 16è”, ha comentat el pilot de l’Orelac VerdNatura. Ha reconegut que no ha sortit bé, i confia trobar “el problema tècnic” perquè demà “pugui tancar la temporada als llocs que sé que puc ocupar”. La cita de demà començarà a les 15.30 hores.