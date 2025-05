Motociclisme

Xavi Cardelús sortirà 22è a Most després d’una Superpole passada per aigua

Tant la cursa de demà com la del diumenge començaran a les 12.35 hores

Xavi Cardelús s’ha classificat 22è a la Superpole de Supersport, al circuit txec de Most, la qual s’ha disputat amb la pista molla però en unes condicions que han anat canviant al llarg dels 40 minuts que ha durat. L’andorrà ha estat entre els cinc primers sense dificultat al principi, quan el traçat estava més moll, tot i que després d’entrar a boxes i tornar a sortir pocs minuts abans del final, no ha pogut millorar la seva volta ràpida i s’ha vist superat per altres pilots. La cursa de demà començarà a les 12.35 hores, igual que la del diumenge.

“Ha estat un dia molt complicat i estrany perquè no hi ha hagut cinc minuts en què la pista hagi estat en les mateixes condicions”, ha esmentat Cardelús, assenyalant que “demà tocarà millorar des del 22è lloc i mirar de gaudir de la remuntada”.