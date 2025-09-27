Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  Cardelús, durant la cita d'avui a MotorLand.
El Periòdic d'Andorra
  Esports
Motociclisme

Xavi Cardelús remunta i finalitza la primera cursa del gran premi de MotorLand amb una setena posició

El pilot tricolor sortia 14è i en quatre voltes s'ha enfilat fins a la novena plaça, tot rodant al mateix ritme que els pilots que lideraven la prova

Xavi Cardelús s’ha classificat setè a la primera de les dues curses del Campionat del Món de Supersport disputada aquest dissabte al circuit aragonès de MotorLand. L’andorrà ha pres la sortida des del 14è lloc de la graella i ja des del primer moment ha deixat clar que la remuntada era possible perquè en quatre voltes s’ha enfilat fins a la novena plaça, tot rodant al mateix ritme que els pilots que lideraven la prova.

Volta a volta, ha marcat temps més ràpids que els que el precedien i ha passat a encapçalar el grup que lluitava pel sisè lloc quan es complia la vuitena volta. A l’última, i ja amb problemes de desgast del neumàtic posterior, s’ha vist superat pel seu company d’equip, Jaume Masià, qui l’ha privat d’igualar el millor resultat obtingut fins ara al Mundial. Així, a la classificació provisional ha millorat dues posicions per ocupar la 14a plaça amb 73 punts.

Demà diumenge es disputarà la segona cursa del cap de setmana que, com la d’avui, començarà a les 12.35 hores.

