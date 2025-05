Motociclisme

Xavi Cardelús competirà per primera vegada al circuit txec de Most amb tota una història familiar al seu darrere

El pilot andorrà, ja consolidat dins el top10, destaca l'objectiu d'acostar-se a les cinc primeres places com a pas a fer per optar als podis

El Campionat del Món de Supersport i Xavi Cardelús viatgen aquest cap de setmana a la República Txeca per disputar-hi la cinquena ronda de la temporada al circuit de Most. Es tracta d’un traçat on l’andorrà no hi ha corregut mai, però que té tota una història familiar al seu darrere, ja que el seu pare va guanyar l’any 1987 quan es va proclamar Campió d’Europa de 250 cc.

El pilot de l’Orelac Verdnatura arriba a aquesta cita ocupant la desena posició a la classificació provisional del Mundial amb 34 punts i després d’haver protagonitzat el seu cap de setmana més positiu d’aquest curs al circuit italià de Cremona, on va assolir el sisè lloc a la cursa de dissabte i el setè a la de diumenge. A més, tot i que no coneix el circuit de Most, el seu equip compta amb les dades de participacions anteriors que poden ser molt útils a l’hora de començar a treballar el divendres.

“Arribo amb la moral molt alta després del cap de setmana de Cremona, però també molt conscient que l’objectiu està molt més amunt”, ha indicat Cardelús, destacant que està consolidat en el top10 malgrat que “cal continuar treballant amb la mateixa intensitat” amb l’objectiu d’acostar-se a les cinc primeres places com a pas a fer per optar als podis.

La Superpole de divendres es disputarà a partir de les 13.55 hores i les curses es disputaran dissabte i diumenge a partir de les 12.35 hores.