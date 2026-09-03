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  • Wes Iwundu i Leon Radošević, aquest migdia a Ràdio Andorra amb Torres i Ardèvol. | MoraBanc Andorra
Pol Forcada Quevedo
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Bàsquet - Lliga Endesa

Wes Iwundu i Leon Radošević apunten a la duresa com una de les claus que més destaca del renovat MoraBanc Andorra

Tots dos afronten la seva estrena a la màxima categoria espanyola amb l'objectiu de convertir el conjunt tricolor en un rival difícil de superar

El MoraBanc Andorra ha presentat aquest dijous Wes Iwundu i Leon Radošević, dues de les incorporacions per al curs 2026/27 que afrontaran la seva primera experiència a la Lliga Endesa. Tot i ser debutants a la competició, ambdós arriben amb un ampli bagatge internacional. A més, el director esportiu tricolor, Jordi Ardèvol, ha destacat la polivalència de l’exNBA, capaç «de fer diverses coses que l’entrenador necessiti en cada moment», mentre que del pivot croat ha valorat la seva experiència al màxim nivell europeu i la capacitat per «pujar el nivell d’exigència i d’autoexigència, com a equip i com a club».

Precisament, Iwundu ha assenyalat la competitivitat com una de les característiques que ha de definir el nou MoraBanc. «Volem ser un dels equips més difícils de la lliga. Això ens dona la millor oportunitat de competir en cada partit i guanyar-ne tants com puguem», ha afirmat. L’aler, que acumula una dècada com a professional, ha assegurat haver sentit «moltes coses bones sobre l’ACB» abans d’arribar al Principat, i ha destacat les primeres sensacions amb un vestidor en el qual percep «les ganes de tothom d’aconseguir millors resultats i complir els objectius del club».

«Volem ser un dels equips més difícils de la lliga. Això ens dona la millor oportunitat de competir en cada partit i guanyar-ne tants com puguem» – Wes Iwundu

En una línia similar s’ha expressat Radošević, qui ha estat encara més contundent sobre la mentalitat amb què els pirenaics han d’encarar el curs: «Cada partit ha de ser una guerra per nosaltres». El pivot vol aportar experiència i caràcter, així com contribuir a construir un conjunt físic i dur des de la mateixa pretemporada. «Sempre he estat capaç de sacrificar-me per l’equip per aconseguir els millors resultats possibles», ha apuntat en aquesta línia.

El croat també ha reconegut que l’exigència de la Lliga Endesa va ser precisament un dels motius que el van convèncer per acceptar la proposta andorrana. Radošević, qui coneix Žan Tabak des de fa més d’una dècada, ha explicat que el tècnic li va advertir de la duresa física de la competició, però que això va reforçar encara més la seva decisió: «Com més difícil m’ho pintava, més ganes tenia d’acceptar el repte». Per la seva banda, Iwundu ha revelat que aquest estiu va poder conèixer millor el club i el país gràcies a Stan Okoye, amb qui va coincidir a la selecció nigeriana i qui «em va explicar moltes coses sobre el Principat i l’equip».

Val a dir que la presentació ha tingut lloc a l’edifici de Ràdio Andorra, seu d’Andorra Turisme, amb la presència també del ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres. Aquest ha recordat als dos jugadors que arriben «no només a un club de bàsquet, sinó a un club de país», incidint tant en el paper cohesionador del MoraBanc com en la projecció internacional que aporta al Principat.

Lazar Mutić i Owen Aquino, dues apostes del MoraBanc amb «gana de competir» en la seva estrena a l’ACB

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