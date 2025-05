Nou nacions, una torxa i un sol escenari

Vint anys després, Andorra encén la flama olímpica que uneix nou nacions als Jocs dels Petits Estats

El Principat participa amb una de les delegacions més nombroses, formada per 154 esportistes que competiran al llarg de la setmana

Amb acrobàcies aèries, actuacions musicals, dansa i la tradicional torxa olímpica, Andorra ha inaugurat aquest dilluns l’esdeveniment esportiu més esperat de l’any: els Jocs dels Petits Estats d’Europa 2025. El Principat torna a ser l’escenari, vint anys després, d’una de les cites esportives més rellevants del continent per als països de dimensió reduïda, que es troben per competir, però també per celebrar la germanor i la identitat compartida.

La cerimònia d’inauguració ha inclòs la desfilada de les nou delegacions participants. Islàndia, que ja ha acollit els Jocs els anys 1997 i 2015, ha obert la marxa amb 106 atletes. Liechtenstein, amb una delegació més reduïda però simbòlica, ha presentat els seus abanderats: Leila Marxer i Dario Alfonso. Delegacions més nombroses com les de Luxemburg (166 esportistes), Xipre (188) i Andorra (154) han desfilat amb orgull al costat de Malta, Mònaco, Montenegro i San Marino, cadascuna amb els seus representants i experiències com a seus en edicions anteriors.

L’acte ha comptat amb la presència destacada de les màximes autoritats del país i del món olímpic, que han subratllat el caràcter simbòlic i integrador dels Jocs. La presidenta del comitè organitzador, Anna Garcia, ha estat l’encarregada d’obrir el torn de parlaments amb un discurs que ha reivindicat l’esperit de compromís del país: “Som un país petit en extensió, però gran en compromís. Aquests jocs són molt més que una cita esportiva”. En aquesta línia, ha volgut reconèixer de manera especial la implicació de la joventut andorrana i de tot l’equip organitzador, destacant que “tot això no hauria estat possible sense la feina de tots els col·laboradors”.



Des del Comitè Olímpic Europeu, el seu president, Spyros Capralos, s’ha adreçat als atletes amb un missatge motivador i proper: “Teniu l’oportunitat de competir en aquest preciós paratge. Aprofiteu per fer nous amics”. Per la seva banda, el president del Comitè Olímpic Internacional, Thomas Bach, ha defensat amb fermesa la igualtat dins l’esport: “Dona igual quina llengua parlis o com sigui el teu territori”. Visiblement emocionat, ha afegit: “És la darrera vegada que estic al capdavant d’uns Jocs. He après a gaudir cada edició”.

El cap de Govern, Xavier Espot, ha intervingut tot destacant el paper de l’esport com a eina de cohesió social i superació de fronteres: “Hi ha pocs instruments tan potents per trencar estereotips i unir territoris”. A més, ha aprofitat per fer una crida a aprofitar l’impacte de l’esport per fer front a grans reptes globals com la desigualtat i el canvi climàtic.

Abans de la proclamació oficial, s’han pronunciat els juraments olímpics, a càrrec de Toni Berengueres en representació dels àrbitres, Laura Gómez Vidal pels entrenadors i Adrià Bonell pels atletes. Finalment, el copríncep Joan-Enric Vives ha tancat l’acte amb la declaració formal: “Declarem oficialment oberts els Jocs dels Petits Estats d’Europa 2025”.

Tot seguit, ha tingut lloc un dels moments més esperats de la nit: l’encesa del peveter, a càrrec d’esportistes de referència del país com Hocine Haciane, Albert Llovera, Montse Garcia, i, com a colofó, Joan Verdú i Mònica Doria. Amb aquest gest simbòlic, s’inicia oficialment una setmana de competició, esforç i fraternitat entre les nou nacions participants, unides pel valor de l’esport i l’esperit olímpic.