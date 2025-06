Tennis

Vicky Jiménez Kasintseva accedeix a la final del WTA Makarska després d’una remuntada èpica

Després de cedir el primer set en el ‘tie-break’ i salvar dos punts de partit en el segon, la tennista andorrana remunta amb caràcter

La tenista Vicky Jiménez Kasintseva s’ha guanyat el pas a la final del WTA 125k Makarska Open després de suar i patir en el duel de semifinals contra la sèrbia Lola Radivojevic. Un partit de 3.25 hores que ha acabat amb un marcador favorable de 6-7 (2-7), 7-5 i 6-4, encara que hi ha hagut moments en què Radivojevic podia haver-li donat la volta al digital.

El primer set ha acabat amb un ‘tie-break’ que Jiménez Kasintseva no ha pogut controlar. Radivojevic agafava la davantera al 3-1 en un inici de partit dur i llar. Jiménez, però, ha pogut empatar el resultat a tres, tot i que, acte següent, la sèrbia li ha trencat el servei pel 4-3. Semblava tot fet al 5-3, quan la sèrbia ha tingut fins a dues ocasions de punt de set que la tricolor s’ha encarregat d’esvair. No seria fins al tercer ‘deuce’, però, on començava la seva remuntada fins a posicionar-se amb un 5-6. Amb tot, Radivojevic ha forçat una ‘mort sobtada’ que ha acabat guanyant amb un ràpid 2-7.

Una situació similar s’ha viscut durant la segona mànega on, tot i començar amb un marcador igualat, l’actual número 171 del rànquing mundial s’ha imposat amb un 5-2 que deixava l’eliminatòria quasi sentenciada. Quasi. Perquè en una nova dosi de resiliència, Jiménez Kasintseva ha salvat dos punts de partit durant el seu servei, que acabaria guanyant i derivaria en una ratxa de cinc jocs consecutius pel 7-5.

Durant el set definitiu, s’ha vist a una Radivojevic amb una baixada dràstica de moral després de l’èpica remuntada de l’andorrana quan ja estava tocant el passi cap a la final. Un fet que s’ha reflectit en el digital amb un 5-1. Encara que Jiménez Kasintseva ha tingut moltes opcions per tancar el duel, no ha estat fins al quart ‘deuce’ al 5-4, on ha acabat definitivament amb la sèrbia i s’ha fet amb una de les places de la final.

L’actual número 130 del rànquing WTA jugarà diumenge la final contra la guanyadora del duel Sara Bejlek – Maya Joint.