Tennis - WTA 125k

Vicky Jiménez ja és a quarts de final de l’Open d’Antalya després de vèncer al tie-break a Sinja Kraus

La tenista andorrana s'enfrontarà en la pròxima ronda amb la gallega Jéssica Bouzas Maneiro, actual número 58 del món

Després de vèncer ahir a local Cagla Buyukakcay per un doble 6-3, Vicky Jiménez ha vençut aquest matí a Sinja Kraus (1-2) i ha accedit als quarts de final del segon torneig WTA 125k Megasaray Hotels Open d’Antalya, a Turquia.

El primer set ha estat el més plàcid per a l’andorrana, ja que se l’ha adjudicat per la via ràpida al 0-6 després de trencar els tres serveis de la letona. El segon, però, ha estat tot el contrari, i l’actual 163 del rànquing mundial ha enviat el matx al tercer joc després d’un 6-0.

Ha estat en aquest definitiu parcial quan s’ha vist la igualtat. La tricolor, actual 151 millor raqueta del planeta, ha començat per sota, i perdent dos serveis s’ha vist amb l’aigua al coll al 5-2. Però no volia acomiadar-se del país eurasiàtic, i ha apujat una marxa més i ha estat capaç de remuntar fins al 5-6. Kraus tampoc ho ha posat fàcil i després d’un molt ajustat punt ha fet l’empat perquè el duel es decidís al tie-break. En aquest, i mantenint la igualada, s’ha imposat la pirenaica al 4-7.

A la pròxima ronda, Jiménez s’enfrontarà amb la gallega Jéssica Bouzas Maneiro, actual número 58 del món i qui aquest matí s’ha imposat a la russa Elena Pridankina per 1-2 (6-2, 4-6 i 3-6).