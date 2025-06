Tennis

Vicky Jiménez es desfà de Nuria Brancaccio en el primer partit dels classificatoris de Wimbledon (1-2)

En la pròxima ronda de la fase prèvia s'enfrontarà a la francesa Alizé Cornet, número 840 del rànquing que ha vençut a la britànica Katy Dunne

Vicky Jiménez ja és un pas més a prop d’accedir al quadre principal, per primera vegada, de Wimbledon. Aquesta tarda s’ha desfet de Nuria Brancaccio per 1-2 (4-6, 6-2 i 3-6) i ha passat de ronda als classificatoris del Grand Slam per jugar-se demà les castanyes contra la francesa Alizé Cornet per disputar, més endavant, el tercer i darrer matx de la fase prèvia.

El primer set ha mostrat igualtat des del primer moment, i amb rapidesa s’ha vist el 4-4 al lluminós. A partir d’aquí, trencant un servei i adjudicant-se el darrer joc, la tricolor s’ha avançat. La segona mànega, però, tot el contrari. L’actual 136 millor raqueta del planeta ha perdut tots els serveis, malgrat haver-ne trencat dos a l’inici, i amb menys de mitja hora ha vist com la italiana, actual número 128 del rànquing WTA, enviava el matx al tercer set. En aquest, ha tornat a ser la pirenaica qui s’ha avançat, tot i que Brancaccio ha tornat la igualada al 2-2. Jiménez ha posat una marxa més i de mica en mica ha anat agafant distància, primer al 2-4 i després al 3-5, i amb un darrer trenament de servei s’ha adjudicat el joc i el partit.

Demà, no abans de les 16.30 hores, s’enfrontarà a Cornet (rànquing 840), qui aquesta tarda ha vençut a la britànica Katy Dunne (qui participava amb una ‘wild card’ i ocupa la 981a plaça del rànquing) per 2-0 (6-4 i 6-3).