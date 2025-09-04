Vicky Jiménez cau eliminada a vuitens del WTA 125 de Guadalajara després de desaprofitar opcions de partit

El pas de Vicky Jiménez pel torneig WTA 125 de Guadalajara (Mèxic) es va aturar aquest dimecres als vuitens de final. Després d’imposar-se a la primera cap de sèrie en la ronda inicial, l’andorrana va perdre davant la nord-americana Alana Smith per 2-6, 6-4 i 7-5 en un duel que es va allargar prop de dues hores i mitja.
La número 120 del rànquing mundial va començar dominant amb claredat. El primer set es va resoldre en 38 minuts amb un 2-6 que semblava encaminat cap a una victòria còmoda. Jiménez va obrir escletxa amb 1-4 i va mantenir la iniciativa fins a tancar el parcial. La dinàmica, però, va canviar en el segon set. Malgrat avançar-se 2-4, Smith va reaccionar i va encadenar quatre jocs consecutius per capgirar el marcador i igualar el partit amb un 6-4.
La tercera mànega va ser la més ajustada. Jiménez va desaprofitar una pilota de trencament amb 3-4 que hauria pogut decidir l’enfrontament i, posteriorment, dues boles de partit amb 4-5. La nord-americana, actual 165 del món i convidada al quadre principal amb una wild card, va aprofitar l’oportunitat i es va acabar imposant per 7-5.
Amb aquesta derrota, Jiménez queda eliminada del torneig i centrarà ara els esforços en el quadre classificatori del WTA 500 de Guadalajara, que arrenca els pròxims dies.