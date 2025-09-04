Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • La tennista Vicky Jiménez, en una imatge d'arxiu. | Marvin Arquíñigo
Tennis

Vicky Jiménez cau eliminada a vuitens del WTA 125 de Guadalajara després de desaprofitar opcions de partit

L’andorrana, qui havia superat la primera cap de sèrie, va perdre davant d'Alana Smith per 2-6, 6-4 i 7-5 en un partit de gairebé dues hores i mitja

El pas de Vicky Jiménez pel torneig WTA 125 de Guadalajara (Mèxic) es va aturar aquest dimecres als vuitens de final. Després d’imposar-se a la primera cap de sèrie en la ronda inicial, l’andorrana va perdre davant la nord-americana Alana Smith per 2-6, 6-4 i 7-5 en un duel que es va allargar prop de dues hores i mitja.

La número 120 del rànquing mundial va començar dominant amb claredat. El primer set es va resoldre en 38 minuts amb un 2-6 que semblava encaminat cap a una victòria còmoda. Jiménez va obrir escletxa amb 1-4 i va mantenir la iniciativa fins a tancar el parcial. La dinàmica, però, va canviar en el segon set. Malgrat avançar-se 2-4, Smith va reaccionar i va encadenar quatre jocs consecutius per capgirar el marcador i igualar el partit amb un 6-4.

La tercera mànega va ser la més ajustada. Jiménez va desaprofitar una pilota de trencament amb 3-4 que hauria pogut decidir l’enfrontament i, posteriorment, dues boles de partit amb 4-5. La nord-americana, actual 165 del món i convidada al quadre principal amb una wild card, va aprofitar l’oportunitat i es va acabar imposant per 7-5.

Amb aquesta derrota, Jiménez queda eliminada del torneig i centrarà ara els esforços en el quadre classificatori del WTA 500 de Guadalajara, que arrenca els pròxims dies.

