Tennis

Vicky Jiménez cau contra la francesa Alizé Cornet i es queda sense accedir al quadre principal de Wimbledon (2-1)

Tot i avançar-se en el primer set, la tricolor repeteix dinàmica i després d'una segona mànega per oblidar es veu superada en la tercera

Si ahir va ser capaç de desfer-se d’una rival amb rànquing similar, Vicky Jiménez no ha pogut avui contra una Alizé Cornet, sobre el paper, inferior (2-1). Així, la tricolor s’ha quedat sense accedir al quadre principal de Wimbledon, al qual hagués arribat en cas d’haver vençut avui i haver-ho fet demà a la gala Elsa Jacquemot.

El primer set sí que l’ha guanyat. Totes dues tenistes s’han anat repartint els punts fins a arribar al 3-3, i aquí ha estat l’actual 136 millor raqueta del planeta qui ha trencat dos serveis per tancar el 3-6. El segon, repetint la mateixa dinàmica que ahir, ha estat totalment diferent. Jiménez ha perdut quatre dels cinc serveis que ha tret, i la seva rival no ha perdonat. Passant de nou pel 3-3 i per un darrer joc molt disputat, l’actual número 840 al rànquing WTA ha enviat el matx a la tercera mànega després del 6-3.

En el darrer ball, i sense treure el peu de l’accelerador, ha estat la francesa qui s’ha avançat al 2-0. La pirenaica ha pogut retallar, però ha anat veient tota l’estona com la distància era gairebé irrecuperable. Del 3-1 al 4-2, i d’aquí al 5-3 per caure en el darrer joc.