Verdú reconeix que el curs ha estat “de transició” i que per al vinent es torna a veure capaç d’estar entre els millors

La Federació Andorrana d’Esquí fa un balanç positiu de la temporada. Així ho han exposat aquesta tarda a l’edifici Creand, on directors tècnics com Roger Vidosa, de la secció d’alpí, i Xabier del Val, de la de fons, així com els diferents protagonistes, han pogut dir la seva. En aquest sentit, la punta de llança de l’esquí andorrà, Joan Verdú, i després d’un curs “bastant complicat” que pren “de transició i creixement”, ha reconegut que es torna a veure capaç d’estar entre els millors.
Durant la roda de premsa, Verdú ha fet memòria del canvi de material i de la complicada adaptació que va tenir a aquest. “Al principi era batallar amb la incomoditat”, ha mencionat. El punt de millora va arribar just abans dels Jocs de Milà-Cortina d’Ampezzo, on va signar el millor resultat de l’any, tot i posteriorment quedar fora a la darrera cita, a Kranjska Gora. La resiliència, però, el defineix, i ha apuntat que enguany “he esquiat i treballat més que mai” per arribar llest a la nova temporada.
“[Sobre el nou entrenador] Busco un perfil molt motivat, amb experiència, contactes a Copa del Món i que es prengui el projecte com a personal. És una decisió que estem valorant amb calma” – Joan Verdú
Ho farà continuant amb Van Deer-Red Bull Sports. “Tenen un bon projecte i hi confio molt, i ells en mi”, ha indicat, tot assenyalant que “ja s’han fet passes endavant”. “Ara tinc un punt de partida molt més bo que l’any passat”, ha afegit, comentant que només restarà fer petits ajustos. De fet, el mes passat ja va fer una estada a Àustria per provar el nou material, amb el qual “em sento molt més còmode”.
Demanat pel nou entrenador, ha subratllat que encara no hi ha res tancat: “Busco un perfil molt motivat, amb experiència, contactes a Copa del Món i que es prengui el projecte com a personal. És una decisió que estem valorant amb calma”. Un d’aquests noms va ser el de Josh Alayrach, fins ara tècnic de Carla Mijares i, durant els últims sis anys, amb l’equip femení de la FAE. Finalment, serà ajudant de qui arribi com a ‘head coach’, una figura que Vidosa confia que sigui per repetir un cicle olímpic.
Esquí alpí
L’altre nom rellevant de la secció és el de Cande Moreno, qui ha reconegut que ha estat esquiant tot el curs “a un nivell molt alt”. Tot, fins a la cita olímpica. “Vaig arribar amb confiança i bon estat de forma”, però a la prova de descens va patir una caiguda al primer tram del circuit que va cloure amb una intervenció del lligament creuat del genoll esquerre. Ara, i com ha destacat en més d’una ocasió, afronta amb positivitat la recuperació: “Tinc paciència i estic motivada”.
“He estat al nivell més alt després de trencar-me el genoll dret”, ha enaltit, motiu pel qual no està gaire preocupada. Pel que fa als ‘timings’ del retorn, ha deixat clar que no els té clars. “El doctor em va dir que nou mesos per tornar a la neu, i és cert que l’estada a Xile seria molt bona per fer-ho, però no em poso pressa perquè tinc més a perdre que a guanyar”, ha completat.
A global, Vidosa ha celebrat el curs alpí. “Estem creixent. Enguany tres esquiadors han marcat punts en Copa del Món, anys enrere faríem tombarelles de pensar-ho”. També ha destacat la base, amb la qual s’estan assolint bons resultats: “Tenim estabilitat i ens hem professionalitzat. Ara encetem un nou cicle olímpic esperant poder marcar més fites i, per què no, una medalla”.
Esquí de fons
L’altra cara de la moneda és en esquí de fons. Si bé Gina del Rio ha complert el seu primer periple sencer en Copa del Món, a Irineu Esteve no li han sortit les coses. “Ha estat decepcionant”, ha exposat del Val, paraules que el fondista no ha contradit. “A l’agost, setembre i octubre estava en el meu millor moment, però vaig patir uns problemes que no vam detectar fins al gener”, ha explicat. Parla d’una sobrecàrrega, d’una acumulació de fatiga envers la qual es troba positiu per “recuperar el cos”. “Encara queda feina, però anem pel bon camí”.
“Continua aprenent i els resultats són molt positius. L’objectiu era establir-se al circuit de Copa del Món, i està àmpliament cobert”. Aquestes han estat valoracions del director tècnic envers del Rio. Ella mateixa ho ha corroborat, també celebrant la progressió en distància. “M’he sorprès amb el nivell mostrat”, ha indicat. També ha recordat que aquest serà el seu últim any com a sub23, categoria que encara li ha de servir per incrementar l’experiència.
Freestyle
Finalitzant la temporada en 24è lloc del FWT Challenger i provant sort la vinent al FWT Qualifier. Aquesta és la situació d’un Joan Aracil que ha reconegut que l’any ha estat una mica “agredolç”. “Ha estat un gran curs, però no ha acabat de sortir una baixada neta i maca. El nivell està, s’ha pogut veure, em falta afinar l’últim tir per fer una ronda neta”, ha incidit. De cara al pròxim, la intenció és fer entrenaments amb baixades “més senceres i buscar cares que no haguem fet abans o competit”.