Una caiguda frena Carla Mijares a Courchevel quan estava lluitant per entrar al top30 de la Copa del Món

Carla Mijares ha quedat fora de cursa a la primera mànega de la prova de la Copa del Món d’eslàlom disputada avui a Courchevel (França), tot i estar realitzant una baixada molt competitiva que l’ha situat provisionalment entre les 30 millors. L’esquiadora andorrana ha marcat el 26è millor temps fins al moment de la caiguda, després de passar el primer intermig amb un registre de +0.91 segons.
Mijares ha sortit amb el dorsal 50 en una pista que s’ha anat marcant i complicant amb el pas de les corredores. Malgrat les dificultats del traçat, l’andorrana ha mostrat un esquí fluid i amb ritme, que l’ha mantingut dins la lluita pel top30. Tot i això, en el tram pla del recorregut, en sortir d’una triple combinació i en una porta a dretes, ha tocat i ha quedat eliminada de la cursa .
Després de la prova, l’esquiadora ha explicat que, amb un dorsal tan alt, “ja saps que serà una lluita”, però ha assegurat que “realment no he trobat que estigués tan malament”. Mijares ha detallat que el forat on ha comès l’error “era bastant net, on podies ficar-t’hi i esquiar bé”, fet que ha fet encara més frustrant la caiguda quan estava signant una bona actuació.
Tot i la decepció, l’andorrana ha lamentat la pèrdua d’una oportunitat clara, però ha posat en valor l’actitud amb què afronta les curses aquesta temporada. “Vinc de l’any passat que em costava molt afrontar les curses i crec que en això estic fent un pas endavant”, ha destacat. També ha remarcat que “m’he sentit confiada, i això es reprodueix en un bon esquí”, tot i admetre que ha de “treballar la meva solidesa i ser molt exigent en els punts clau” per no deixar escapar oportunitats com la d’avui.
La cursa de Courchevel ha estat la quarta participació de Mijares a la Copa del Món aquesta temporada. Abans, ha estat 45a a Levi, a només 0.76 segons de classificar-se per a la segona mànega; no ha pogut completar la primera mànega a Gurgl quan estava marcant temps amb opcions de top30, i ha finalitzat 47a a Copper Mountain. Entre la gira nord-americana i la prova d’aquest dimarts, també ha competit a la Copa d’Europa de Mayrhofen, on ha assolit la 23a posició .
La pròxima cita per a l’andorrana serà a Ahrntal (Itàlia), on disputarà dues proves de la Copa d’Europa d’eslàlom els dies 19 i 21. En aquestes curses també hi participarà Íria Medina .