Una banqueta ‘tocada’ per la destitució de Costa apel·la a la tranquil·litat

La destitució de Ferran Costa i la substitució provisional de ‘Beto’ Company fins a nou avís ha portat un moment d’incertesa a l’FC Andorra, sobretot a la banqueta, on els jugadors es veuen en un inici de segona volta amb un canvi de dinàmica que no serà fix fins a final de temporada. Aquesta situació fa que els tricolor s’hagin d’adaptar a qualsevol escenari possible, segons ha declarat el porter i capità de l’equip, Nico Ratti, qui ha mencionat que estan “tocats” per la situació, ja que “a ningú li agrada viure aquests moments”. “Són setmanes d’incertesa, però hem de conviure i tractar-ho amb la màxima normalitat possible“, ha mencionat, afegint que estan treballant per capgirar la situació.

El mateix dia que es va fer pública la marxa de l’entrenador de Castelldefels, la directiva es va reunir amb els capitans per transmetre’ls-hi la notícia. “Per desgràcia, jo ja he viscut algunes al club i sé com viure-les”, ha explicat. Ratti ha entonat el ‘mea culpa’ en nom de tots els jugadors davant les preguntes dels mitjans de comunicació sobre el culpable de la mala ratxa del club. De fet, ha assenyalat que els jugadors volen donar molt més i que Costa ha estat treballant fins al darrer dia, però que aquestes decisions es prenen “quan les dinàmiques no arriben a sortir bé”. “És una categoria igualada. Quan guanyes dos partits, tornes a estar a la lluita. Hem de tenir al cap la mentalitat per arribar a assolir l’objectiu”, ha destacat.

L’arribada de Company a la banqueta s’ha pres amb normalitat i tranquil·litat, ja que “el coneixem, és una gran persona amb molt coneixement i està molt compromès, de la mateixa manera que ho està tot l’staff i ho estem tots nosaltres“. El pròxim repte és contra un rival directe a fora de casa, la Ponferradina. Un partit que pot arribar a calar més fons si no aconsegueixen revertir la ratxa de derrotes com a visitants.

Incorporacions en el mercat d’hivern

Demanat pel mercat i les possibles entrades i sortides, Ratti ha reafirmat que són decisions de la directiva, en les quals els jugadors no intervenen. “Nosaltres donem el màxim, però si ells creuen que calen reforços seran benvinguts”, ha mencionat. Finalment, i en referència a quin seria el millor reemplaçament de ‘Beto’ Company, el porter ha destacat que només s’enfoquen en el present: el partit de diumenge i el nou míster.