Esquí

Carla Mijares farà estades a Xile i a l’Argentina entre el 24 d’agost i el 25 de setembre

L’esquiadora, que ara treballa al gimnàs, competirà el pròxim hivern en les curses d’eslàlom de la Copa del Món

Carla Mijares està centrada en la seva preparació física abans de les estades amb neu d’estiu a l’hemisferi sud. L’esquiadora, que competirà a les curses d’eslàlom de la Copa del Món durant el pròxim hivern, viatjarà a Sud-amèrica el pròxim 23 d’agost. Mentre arriba la data del viatge, l’andorrana treballa al gimnàs i amb les dinàmiques marcades pel preparador físic dels equips nacionals, Damià Costa.

L’estiu amb neu de Mijares inclourà Xile i Argentina. A La Parva (Xile), on arribarà el dia 24, tindrà uns dies d’entrenaments per després disputar el 31 d’agost l’eslàlom de la Copa de Sud-amèrica (SAC). L’endemà, i juntament amb l’entrenador Josh Alayrach, es desplaçarà a Ushuaia, on entrenarà en pistes fins al 25 de setembre.

La tornada al Principat està prevista per al dia 27 de setembre. Ja al mes d’octubre, l’equip marxarà a Wittenburg el 19 d’octubre per connectar directament a Levi per continuar entrenant.