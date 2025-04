Futbol - Cita continental

Una Andorra amb una identitat clara no es nega a somiar en gran després de l’empat a Xipre

La selecció dirigida per Albert Panadero és la més jove de la Nations League: "Apostem cap aquest camí i estem segurs de cap on anem"

Aquesta Nations League està demostrant que Andorra pot competir. I no només això, que també pot puntuar. Les dues primeres jornades de la cita europea van acabar amb derrota per la mínima, però mereixent més, i la darrera va ser empatant al feu de la líder. Demà (20.00 hores), les tricolor es tornen a veure les cares contra Xipre, aquesta vegada a l’Estadi Nacional i somiant, per què no, amb sumar de tres. “Els primers partits ens van donar molta força, i l’últim encara més ànims per veure que estem allà, que podem competir i, qui sap, fins i tot buscar la victòria”, ha comentat aquesta tarda un dels noms propis de la selecció i la golejadora de divendres passat, Tere Morató.

Més enllà d’esperar o no un duel similar al de la setmana passada, el seleccionador, Albert Panadero, ha assenyalat que el que tenen clar és la identitat. “De com treballar, de com competir. Aquest any natural s’ha vist un equip en plena evolució, i podem dir que tenim una manera de jugar que ens agrada i amb la qual gaudim”, ha indicat en aquest sentit. “El nostre objectiu és competir a cada partit, i puntuar o guanyar és l’èxit total”, ha afegit.

Amb baixes importants com la de Daniela Rodrigues, el tècnic està comptant amb joves talents, principalment del combinat sub17 com són Alba Martín, Zoe Planagumà, Chloe Izquierdo, Carla Ber i Ariadna Pernia. “Som la selecció més jove de la Nations, apostem cap aquest camí i estem segurs de cap on anem”, ha finalitzat ‘Pana’.