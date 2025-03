Un punt per a l’Esperança

INTER ESCALDES 0 – 0 ATLÈTIC ESCALDES

El derbi escaldenc obria la jornada 20 el dissabte, amb l’Inter líder i l’Atlètic segon, i va acabar amb un repartiment de punts que no satisfà a ningú. Abans dels cinc minuts els dos porters ja van haver d’intervenir a xuts de Pedja i Rafinha. Tots dos equips van tenir alternatives en una primera part plena d’ocasions. Pedja va fer el primer avís al minut tres, Rafinha la rèplica al quatre en una primera part amb diverses ocasions que es va tancar sense gols. El partit va fer un gir al minut 60, quan Marc Pujol va veure la segona groga i va deixar l’Atlètic en inferioritat numèrica. L’Inter va buscar el gol fins al final, però els de Dani Luque, que porten més de cinc partits (524 minuts) sense encaixar un gol, va poder mantenir el 0-0 fins al xiulet final.

NÓBREGA C. CF ESPERANÇA 1 – 1 RANGER’S FC

Partit amb sorpresa majúscula i un repartiment de punts amb conseqüències en la lluita pel títol i per eludir el descens. El cuer, l’Esperança, retalla un punt i es posa a dos de La Massana, que ocupa la plaça de promoció. El Ranger’s no aprofita les taules al derbi escaldenc i segueix a remolc de les places europees. Els lauredians van dominar d’inici, però no acabaven de generar perill i al minut 38, fruit d’una falta lateral, Huerta va enviar la pilota al fons de la xarxa. L’empat va poder arribar abans del descans, però Acevedo va salvar amb una intervenció de mèrit les rematades de Gerad Gómez i Obama. A la represa va seguir el domini d’un Ranger’s que va aconseguir empatar al minut 58, amb una rematada de cap de Margiotta. Al descompte, tots dos equips es van poder endur els tres punts. La va tenir Coro amb un xut que va sortir fora fregant el pal, León rematant fora un servei de Servat i, Torrelles, xutant alt amb tot a favor en l’última acció del partit.

PENYA ENCARNADA 2 – 0 THE BOSS FS LA MASSANA

El Penya va sumar un triomf que el deixa a 17 punts de la promoció, virtualment salvat. Nava va marcar l’únic gol de la primera part quan al minut 32 va rebre una passada en profunditat, va fer un bon control i va col·locar la pilota lluny de l’abast de Diego Mendes. En la segona meitat, el Penya va buscar el gol de la sentència contra un La Massana que va estirar les línies a la recerca de l’empat. Amb tot, als massanencs els hi va faltar finalitzar les jugades i al minut 67 va arribar el segon gol, obra d’Isma Ramos, que deixava el partit vist per sentència.

FC ORDINO 1 – 3 UE SANTA COLOMA

Victòria treballada d’una UE Santa Coloma que va saber treure profit de l’empat al derbi escaldenc i s’apropa més als dos primers llocs. En una primera part sense gairebé ocasions, els colomencs van inaugurar el marcador al minut 31 en una gran acció individual de Cifu per banda dreta i servei al segon pal perquè ‘Cucu’ marquès a plaer. A la segona meitat el partit es va obrir amb un Ordino que buscava l’empat i la UE, la sentència. Fins que de nou va aparèixer el binomi Cucu-Cifu, aquest cop amb el primer com a assistent i el segon com a finalitzador, per fer pujar el 0-2. Era el minut 57 i al 64′ va arribar el tercer, de nou de ‘Cucu’, a boca de canó. Una gran rematada de cap de Morales al minut 70 donava certes esperances a l’Ordino. Taiwo va tenir poc després el 3-2, però va perdonar. Al minut 85 va ser expulsat Ekaitz en veure la segona groga, però la UE va saber defensar el resultat i endur-se els tres punts.

FC PAS DE LA CASA 1 – 2 FC SANTA COLOMA

L’FC Santa Coloma és amb la UE l’altre equip que ha tret profit a la zona alta, fins al punt d’avançar l’Atlètic i situar-se segon. Els colomencs van tenir les millors ocasions a la primera part, però ni Mourelo, ni David López ni Novoa van ser capaços de batre Froi Leal. A la segona meitat els encampadans van aprofitar una acció a pilota aturada per avançar-se amb una rematada de cap de Guzman que va tocar Toribio amb el cap, fent-se gol en pròpia porteria. La situació es complicava per als de Fede Bessone, que van saber reaccionar i en un minut van capgirar el partit. Al minut 60, gran passada d’Íñigo que va culminar Ross amb un xut al primer pal. 50 segons més tard, rebia Virgili, que es va treure una passada d’esperó a Íñigo, que de nou resolia al primer pal per superar Froi Leal i fer pujar el 2-1 que acabaria sent definitiu malgrat que el Pas va tenir l’empat en el descompte.