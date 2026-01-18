Un inici prometedor de l’andorrana Cande Moreno queda truncat per una caiguda al supergegant de Tarvisio

La Copa del Món de velocitat de Tarvisio ha viscut aquest diumenge el seu desenllaç amb la disputa del supergegant, una prova marcada per la caiguda de Cande Moreno i per la 50a posició de Jordina Caminal.
Moreno ha sortit amb el dorsal 35 i ha iniciat la cursa amb decisió, buscant un resultat destacat. El seu pas pel primer sector ha confirmat les bones sensacions, amb el 18è millor temps provisional. No obstant això, abans de completar el segon sector, l’andorrana ha perdut l’equilibri i ha caigut de costat, un incident que li ha fet perdre fins i tot un esquí amb l’impacte. Malgrat l’espectacularitat de l’acció, la corredora s’ha aixecat ràpidament i ha pogut arribar a la zona de meta pel seu propi peu. Un cop examinada, s’ha confirmat que es trobava bé i sense conseqüències físiques, tot i no poder finalitzar la prova.
Per la seva banda, Caminal ha afrontat el supergegant amb l’objectiu de continuar sumant experiència a la màxima competició internacional. Amb el dorsal 54, l’andorrana ha anat progressant sector a sector en una cursa sòlida i constant. Ha passat 54a pel primer parcial, 53a pel segon, 52a pel tercer i 51a pel quart, fins a creuar la línia d’arribada en la 50a posició final, a 4.39 segons de la guanyadora.
La victòria a Tarvisio ha estat per a l’alemanya Emma Aicher, que s’ha imposat amb un temps d’1.14.04. El podi l’han completat la nord-americana Lindsey Vonn, segona a 0.27, i la txeca Ester Ledecka, tercera a 0.94, en una cursa que ha tornat a posar en relleu l’exigència i la competitivitat del circuit mundial.